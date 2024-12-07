2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.
ORTALAMASI ALINABİLİR
Hükümet kanadı, masadan uzlaşma ile kalkmayı hedefliyor. Müzakerelere günler kala asgari ücrete yüzde 21'den başlayan ve yüzde 50'ye varan birçok zam senaryosu konuşuluyor. İktidar kanadından asgari ücret zammı için gelen "denge" çıkışı, hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ortalamasının alınacağı beklentisini güçlendiriyor.
35 SEVİYESİNE ÇIKABİLİR
Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak açıklanırken, gerçekleşen enflasyonun ise Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 44 hedefinin üzerinde şekilleneceği öngörülüyor. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olarak gerçekleşeceği hesaplaması yapılıyor. Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 33.35, 33.7 veya 34.1 oranlarından biri olabileceğini, rakamın da yukarı yuvarlanarak yüzde 35 seviyesine çıkarılabileceğini öngörüyor.
Yüzde 35'lik oran gerçekleşirse asgari ücret 22 bin 952 TL'ye ulaşacak.
34 MİLYAR TL DESTEK VERILDI
SGK kayıtlarına göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı yani 6.6 milyon kişi asgari ücret üzerinden maaş alıyor. 5.8 milyon kişinin maaşı asgari ücretin 1 ila 2, 2.1 milyon kişinin ise 2 ila 3 katı.
Ayrıca gelir ve damga vergisi istisnası nedeniyle 4 milyon memur da asgari ücret artışını heyecanla bekleyen milyonların içinde yer alıyor. 2002'de 184 TL olan asgari ücret 2024'te reel olarak yüzde 309 artarak 17 bin 2 TL'ye çıktı.
2016 yılında başlatılan Asgari Ücret Desteği de 2024 yılı için aylık 700 TL olarak uygulanıyor. 2024 yılının ilk sekiz ayında 1.5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 34 milyar TL asgari ücret desteği verildi.