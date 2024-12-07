2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.

ORTALAMASI ALINABİLİR Hükümet kanadı, masadan uzlaşma ile kalkmayı hedefliyor. Müzakerelere günler kala asgari ücrete yüzde 21'den başlayan ve yüzde 50'ye varan birçok zam senaryosu konuşuluyor. İktidar kanadından asgari ücret zammı için gelen "denge" çıkışı, hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ortalamasının alınacağı beklentisini güçlendiriyor.

35 SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak açıklanırken, gerçekleşen enflasyonun ise Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 44 hedefinin üzerinde şekilleneceği öngörülüyor. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olarak gerçekleşeceği hesaplaması yapılıyor. Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 33.35, 33.7 veya 34.1 oranlarından biri olabileceğini, rakamın da yukarı yuvarlanarak yüzde 35 seviyesine çıkarılabileceğini öngörüyor.

Yüzde 35'lik oran gerçekleşirse asgari ücret 22 bin 952 TL'ye ulaşacak.