Artık 12 ay taksit yapılabilecek! BDDK’dan cep telefonu almak isteyenlere müjde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında geçerli olacak tüketici kredisi ve taksit düzenlemelerini yeniledi. Yeni düzenleme, cep telefonlarının yenilenmiş ürün niteliğinde olup olmamasına göre farklı uygulamalar içeriyor.
📌 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE SINIRI DEĞİŞTİ
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredileriyle cep telefonu alımında yeni vade sınırları şu şekilde belirlendi:
Fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için: 12 ay vade imkânı.
Fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için: 3 ay vade sınırı.
📌 YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINDA ÖZEL VADE UYGULAMASI
"Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonlarına yönelik de ayrı bir düzenleme getirildi:
Fiyatı 25 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonları için:
12 ay vade.
Fiyatı 25 bin lira üzerinde olan yenilenmiş cep telefonları için:
3 ay vade.
📌 MEVCUT DURUMDAN FARKLILIKLAR
Daha önceki uygulamalarda, yenilenmiş cep telefonları için herhangi bir fiyat sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilirken, sıfır veya ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonları için taksit imkânı bulunmuyordu. Tüketici kredisi açısından ise fiyatı 12 bin lira ve altındaki telefonlar için 12 ay, üzerindeki telefonlar için 3 ay vade sınırı uygulanıyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte tüketici kredisi kullanımlarında yenilenmiş ürün ayrımı kaldırıldı ve belirlenen fiyat sınırlarına göre düzenlemeler yapıldı.