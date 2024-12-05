Artık 12 ay taksit yapılabilecek! BDDK’dan cep telefonu almak isteyenlere müjde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) , cep telefonu alımlarında geçerli olacak tüketici kredisi ve taksit düzenlemelerini yeniledi. Yeni düzenleme, cep telefonlarının yenilenmiş ürün niteliğinde olup olmamasına göre farklı uygulamalar içeriyor.

📌 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE SINIRI DEĞİŞTİ

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredileriyle cep telefonu alımında yeni vade sınırları şu şekilde belirlendi:

Fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için: 12 ay vade imkânı.

Fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için: 3 ay vade sınırı.

📌 YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINDA ÖZEL VADE UYGULAMASI

"Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonlarına yönelik de ayrı bir düzenleme getirildi:

Fiyatı 25 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonları için:

12 ay vade.

Fiyatı 25 bin lira üzerinde olan yenilenmiş cep telefonları için:

3 ay vade.