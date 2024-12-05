En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu 300.000 TL'lik 36 ay vadeli kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Peki, en düşük faiz oranı ve en avantajlı ödeme planını hangi banka sunuyor? İşte en uygun taşıt kredisi veren bankalar...