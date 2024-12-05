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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024'ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL'ye 36 ay vadeli taksit tablosu

Taşıt kredisi almak isteyenler için bankaların 36 ay vadeli 300.000 TL taşıt kredisi teklifleri incelendi. Farklı bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları karşılaştırılarak müşterilere rehberlik ediliyor. İşte en güncel taşıt kredisi teklifleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 17:54 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 17:54
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu 300.000 TL'lik 36 ay vadeli kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Peki, en düşük faiz oranı ve en avantajlı ödeme planını hangi banka sunuyor? İşte en uygun taşıt kredisi veren bankalar...

En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

🚗 Akbank

  • Faiz Oranı: %3,85
  • Aylık Taksit: 18.141,98 TL
  • Toplam Ödeme: 654.836 TL

En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

🚗 Garanti BBVA

  • Faiz Oranı: %3,99
  • Aylık Taksit: 18.567,98 TL
  • Toplam Ödeme: 669.947 TL

En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

🚗 İş Bankası

  • Faiz Oranı: %3,99
  • Aylık Taksit: 18.567,98 TL
  • Toplam Ödeme: 669.947 TL

En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

🚗 TEB

  • Faiz Oranı: %4,19
  • Aylık Taksit: 19.183,46 TL
  • Toplam Ödeme: 692.104 TL

En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

🚗 Ziraat Bankası - Taşıt Kredisi

  • Faiz Oranı: %5,05
  • Aylık Taksit: 21.916,50 TL
  • Toplam Ödeme: 790.494 TL

En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 2024’ün son güncellemesiyle bankalar duyurdu: 300 bin TL’ye 36 ay vadeli taksit tablosu

🚗 Halkbank - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,15
  • Aylık Taksit: 22.242,76 TL
  • Toplam Ödeme: 802.239 TL

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