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Borsa İstanbul'da aylar sonra ilk! Kritik seviyesinin üzerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,29 yükselişle 10.063,70 puandan başladı. Borsa İstanbul böylece 26 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin seviyesinin üzerini gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:22
Borsa İstanbul’da aylar sonra ilk! Kritik seviyesinin üzerini gördü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10063,70 seviyesine çıkarak 26 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin seviyesinin üzerini gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,75 puan ve yüzde 1,29 artışla 10.063,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,41, holding endeksi de yüzde 1 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 1,46 ile spor oldu.

Borsa İstanbul (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Borsa İstanbul (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KAÇTAN KAPATMIŞTI?
Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Borsa İstanbul (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Borsa İstanbul (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

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