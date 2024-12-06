Borsa İstanbul’da aylar sonra ilk! Kritik seviyesinin üzerini gördü

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,75 puan ve yüzde 1,29 artışla 10.063,70 puana çıktı.

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi , 10063,70 seviyesine çıkarak 26 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin seviyesinin üzerini gördü.

BORSA İSTANBUL'DA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 1,46 ile spor oldu.

Borsa İstanbul (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KAÇTAN KAPATMIŞTI?

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.