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Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu

Emekli maaşı alan milyonlarca kişi için Aralık 2024 maaş ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaklaşık 16.1 milyon emeklinin ödemelerinin tahsis numaralarına göre hesaplarına yatırılacağını duyurdu. İşte emekliler için detaylı ödeme takvimi ve önemli bilgiler!

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:55
Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu

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Yaklaşık 16.1 milyon emekli vatandaş, Aralık 2024 maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve önemli detaylar!

16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek

SSK (4A) Emeklisi Ödeme Tarihleri

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri her ayın 17 ila 26'sı arasında gerçekleştiriliyor. Aralık ayında ödemeler şu tarihlerde yapılacak:

  • 17 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar.
  • 18 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 7 olanlar.
  • 19 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 5 olanlar.
  • 20 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 3 olanlar.
16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek
  • 21 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 1 olanlar.
  • 22 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar.
  • 23 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 6 olanlar.
16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek
  • 24 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 4 olanlar.
  • 25 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 2 olanlar.
  • 26 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 0 olanlar.
16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek

Bağ-Kur (4B) Emeklisi Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur emeklileri için ödemeler her ayın 25 ila 28'i arasında yapılmaktadır. Aralık ayındaki ödeme takvimi şu şekildedir:

  • 25 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar.
  • 26 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 3 ve 1 olanlar.
16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek
  • 27 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 8, 6 ve 4 olanlar.
  • 28 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 2 ve 0 olanlar.

16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek

Ödemelerde Özel Durumlar

  • Ödeme tarihleri Cumartesi gününe denk geldiğinde maaşlar Cuma günü hesaba aktarılacaktır.
  • Pazar gününe denk gelen ödemeler ise bir sonraki iş günü olan Pazartesi günü yatırılacaktır.

16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek

Emekli Maaşı Tarihlerinizi Öğrenmek İçin SGK Sorgulama Ekranı

Emekli maaşı ödeme tarihinizi öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesindeki sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. Sorgulama işlemi için şu bağlantıya tıklayın: SGK Maaş Ödeme Sorgulama.

16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek

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