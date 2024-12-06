16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek

Yaklaşık 16.1 milyon emekli vatandaş, Aralık 2024 maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve önemli detaylar!
SSK (4A) Emeklisi Ödeme Tarihleri
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri her ayın 17 ila 26'sı arasında gerçekleştiriliyor. Aralık ayında ödemeler şu tarihlerde yapılacak:
- 17 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar.
- 18 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 7 olanlar.
- 19 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 5 olanlar.
- 20 Aralık: Tahsis numarasının son hanesi 3 olanlar.