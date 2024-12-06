16.1 milyon emekliye takvim çıktı! 17-22-25-27 Aralık’ta ödemeler şipşak hesaba geçecek

Yaklaşık 16.1 milyon emekli vatandaş, Aralık 2024 maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve önemli detaylar!