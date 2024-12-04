Göz boyadılar! Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat çıktı: Hileli ürünler listesi yenilendi

Hileciler daha çok para kazanmak için her yola başvuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi de bunu ortaya koyuyor. Denetimler sonucu elde edilen sonuçlar, başvurulan hileleri gözler önüne seriyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde duyurduğu listeyi güncelledi. Son listede pek çok baharat firması yer aldı. Ünlü bir baharat markasına ait sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Farklı markalara ait sumak, pul biber ve toz biberde de yine boya bulundu.

NELER ÇIKTI NELER?

Yapılan testlerde kıymalı börek harcında da sakatat (taşlık) çıktı. Bakanlık ekiplerinin denetimi sonucu yapılan incelemelerde sızma zeytinyağında tohum yağı, sucukta baş eti, kebap harcında kanatlı eti, çikolatada ilaç etken maddesi bulundu. Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 781'e, sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı da 168'e yükseldi.