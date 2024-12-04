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2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Kadın çalışanlara yönelik sosyal güvenlik düzenlemeleri doğum borçlanması gibi önemli avantajlarla emekliliği öne çekme fırsatı sunuyor. Üç çocuğu olan kadınlar toplamda 6 yıllık prim kazanımıyla emeklilik hayallerine daha hızlı kavuşabiliyor. Peki doğum borçlanması nasıl yapılıyor? Kimler faydalanabiliyor? İşte erken emeklilik yolları için merak edilenler.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 06:37 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 06:37
2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Doğum borçlanması sigortalı kadınların doğumdan sonraki çalışmadıkları süreleri prim gününe saydırarak emeklilik hesabına dahil etmelerine olanak tanır. Her bir çocuk için 2 yıl, toplamda 6 yıl prim gününe denk gelen borçlanma yapılabilir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına Tabi Olanlar: Kadın çalışanlar, hangi kurumdan sigortalı olursa olsun borçlanma hakkına sahiptir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Evlat Edinen Kadınlar: 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadınlar da borçlanma yapabilir. Doğuran anne ise evlatlık verilene kadarki 2 yıllık süreyi borçlanabilir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Borçlanma Şartları Nelerdir?

Sigorta Tarihi: Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.
Çalışmama Durumu: Doğumdan sonraki 2 yıl içinde sigortalı olarak çalışılmamış olması gerekiyor.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Prim Gününe Göre Avantajlar

Doğum borçlanması, emeklilik için gerekli prim gün sayısını hızla tamamlamayı sağlar. Örneğin:

1 çocuk için: 720 gün (2 yıl)
2 çocuk için: 1.440 gün (4 yıl)
3 çocuk için: 2.160 gün (6 yıl)

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Doğum Borçlanması Erken Emekliliği Nasıl Sağlar?

Borçlanma, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kadınlar için kritik bir fırsat sunar.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Örneğin 3 çocuğu olan bir anne doğum borçlanmasıyla 6 yıllık prim ödemesi yaparak emeklilik süresini öne çekebilir. Bu yöntem, özellikle EYT kapsamına giren kadınlar için önemli bir avantajdır.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Evlat Edinen Kadınlar İçin Borçlanma Nasıl İşliyor?

Evlat edinen kadın sigortalılar çocuğun evlat edinildiği tarihten itibaren 2 yıllık süreyi borçlanabilir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Aynı zamanda çocuğun biyolojik annesi de doğumdan itibaren geçen süreyi borçlanma hakkına sahiptir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Staj Yapan Anneler EYT'li Olabilir mi?

Staj döneminde sigorta başlangıcı emeklilik için kabul edilmese de bu dönemde yapılan doğumlar borçlanıldığında sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Örneğin:

1996'da Staj Yapmış Bir Anne: 2001'de işe başlamışsa ve 1996-2001 arasında doğum yaptıysa, borçlanma ile sigorta başlangıcı 1999'a çekilebilir. Bu durum, kadını EYT kapsamına dahil edebilir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Borçlanma Tutarı Ne Kadar?

2024 yılı için doğum borçlanmasının en düşük aylık ücreti 6.400 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanır ve 7.5 katına kadar ödeme yapılabilir.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Borçlanma Ne Zaman Yapılmalı?

Emeklilik yaşının dolmasına yakın bir zamanda borçlanma yapmak genellikle en uygun yöntemdir. Bu süreye kadar çalışarak primlerin bir kısmı tamamlanabilir. Ancak prim gününüz eksikse, emeklilik yaşınızı beklemeden de borçlanma yapabilirsiniz.

2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Kısmi Borçlanma Mümkün mü?

Doğum borçlanması üst sınırlarıyla sınırlı olmakla birlikte ihtiyaç duyulan kadar gün için yapılabilir. Örneğin, 720 gün yerine sadece 100 günlük borçlanma yapılabilir.

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