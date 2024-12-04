2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Doğum borçlanması sigortalı kadınların doğumdan sonraki çalışmadıkları süreleri prim gününe saydırarak emeklilik hesabına dahil etmelerine olanak tanır. Her bir çocuk için 2 yıl, toplamda 6 yıl prim gününe denk gelen borçlanma yapılabilir.
Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına Tabi Olanlar: Kadın çalışanlar, hangi kurumdan sigortalı olursa olsun borçlanma hakkına sahiptir.
Evlat Edinen Kadınlar: 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadınlar da borçlanma yapabilir. Doğuran anne ise evlatlık verilene kadarki 2 yıllık süreyi borçlanabilir.
Borçlanma Şartları Nelerdir?
Sigorta Tarihi: Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.
Çalışmama Durumu: Doğumdan sonraki 2 yıl içinde sigortalı olarak çalışılmamış olması gerekiyor.
Doğum Borçlanması Erken Emekliliği Nasıl Sağlar?
Borçlanma, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kadınlar için kritik bir fırsat sunar.
Örneğin 3 çocuğu olan bir anne doğum borçlanmasıyla 6 yıllık prim ödemesi yaparak emeklilik süresini öne çekebilir. Bu yöntem, özellikle EYT kapsamına giren kadınlar için önemli bir avantajdır.
Evlat Edinen Kadınlar İçin Borçlanma Nasıl İşliyor?
Evlat edinen kadın sigortalılar çocuğun evlat edinildiği tarihten itibaren 2 yıllık süreyi borçlanabilir.
Örneğin:
1996'da Staj Yapmış Bir Anne: 2001'de işe başlamışsa ve 1996-2001 arasında doğum yaptıysa, borçlanma ile sigorta başlangıcı 1999'a çekilebilir. Bu durum, kadını EYT kapsamına dahil edebilir.
Borçlanma Tutarı Ne Kadar?
2024 yılı için doğum borçlanmasının en düşük aylık ücreti 6.400 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanır ve 7.5 katına kadar ödeme yapılabilir.
Borçlanma Ne Zaman Yapılmalı?
Emeklilik yaşının dolmasına yakın bir zamanda borçlanma yapmak genellikle en uygun yöntemdir. Bu süreye kadar çalışarak primlerin bir kısmı tamamlanabilir. Ancak prim gününüz eksikse, emeklilik yaşınızı beklemeden de borçlanma yapabilirsiniz.