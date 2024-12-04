2-4-6 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Staj ve çıraklık için EYT yolu bu şekilde açılıyor! Nasıl avantajlar sağlayacak? Yaş ve prim...

Örneğin: 1996'da Staj Yapmış Bir Anne: 2001'de işe başlamışsa ve 1996-2001 arasında doğum yaptıysa, borçlanma ile sigorta başlangıcı 1999'a çekilebilir. Bu durum, kadını EYT kapsamına dahil edebilir.

Borçlanma Tutarı Ne Kadar? 2024 yılı için doğum borçlanmasının en düşük aylık ücreti 6.400 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanır ve 7.5 katına kadar ödeme yapılabilir.

Borçlanma Ne Zaman Yapılmalı? Emeklilik yaşının dolmasına yakın bir zamanda borçlanma yapmak genellikle en uygun yöntemdir. Bu süreye kadar çalışarak primlerin bir kısmı tamamlanabilir. Ancak prim gününüz eksikse, emeklilik yaşınızı beklemeden de borçlanma yapabilirsiniz.