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Etik"et" ayarı! Kurallar güncellendi artık "ev yapımı" yazılamayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi. Buna göre, gıdaların etiketlerinde ‘et tadında’, ‘tavuk lezzetinde’ gibi ifadeler kullanılmayacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Etiket ayarı! Kurallar güncellendi artık ev yapımı yazılamayacak!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi. Kılavuzda gıda etiketi, tanıtımı ve sunumunda "vejetaryen/vegan" kavramlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler dikkati çekti.

Fiyat etiketi (AA)Fiyat etiketi (AA)

Buna göre, vejetaryen ve vegan beslenme biçiminin yetişkin bireylerin hür iradesiyle karar vermesi gereken bir husus olması nedeniyle bu gıdaların reklamı, sunumu, tanıtımı ve piyasaya arzı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı yaratılarak özendirici şekilde olamayacak. Süt ve süt bileşenleri kullanılmadan tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek.

Market (AA)Market (AA)

Vegan tüketicilere yönelik gıdaların adı ve markası dahil olmak üzere etiketinde, hayvansal gıdalara ait ifade ve görsellerle, bu ifadeleri çağrıştıracak ifade ve görseller kullanılamayacak.

KOLAYCA GÖRÜNECEK
Vejetaryen tüketicilere yönelik gıdaların etiketinde, kırmızı et, kanatlı eti, balık eti veya içeriğinde yer almayan hayvansal gıda ifade ve görselleri yer almayacak. Vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdaların adlandırılmasında, bitkisel, vegan, vejetaryen ifadelerine ilave olarak köfte, sosis, salam, nuget, burger, ızgara gibi ifadeler ve ürüne ait görseller kullanılabilecek.

Gıdaların etiketinde, hayvansal kökenli gıda bileşeni içeren gıdalara ait tescilli coğrafi işaret veya geleneksel ürün adları kullanılamayacak.
Kılavuzda kullanılmasına izin verilmeyen gıda adlarıyla birlikte 'et tadında', 'tavuk lezzetinde' gibi ifadeler de kullanılamayacak.

Fiyat etiketi (AA)Fiyat etiketi (AA)

YANLIŞ ALGI'YAĞ' SON
Gıdanın etiketlenmesi, gıdanın nitelikleri açısından yanıltıcı olmayacak. Etikette yer alan marka, gıdanın adı, ifade, terim ve görseller, gıdanın özellikle doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi ve üretim metodu açısından başka bir ürün grubunu çağrıştırmayacak. Örneğin, margarin etiketlerinde tereyağını çağrıştıracak şekilde süt, yayık, kova, güğüm gibi görseller kullanılamayacak. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytinyağını çağrıştıracak zeytin veya zeytin ağacı görseline veya 'zeytinyağı tadında/lezzetinde' gibi ifadelere yer verilemeyecek.

Sadece aroma kullanılan bir gıdada, 'sadece aroması verilmek istenen gıdaya atıf yapılarak gıdanın kendisi kullanılmış algısı' oluşturulamayacak.

Market (AA)Market (AA)

'EV YAPIMI' YAZILAMAYACAK
Yenilenebilir buz karışımlı gıdaların etiketlerinde inek, koyun gibi görseller olmayacak. Etiketlerdeki ifadeler, ürünün dondurma olduğu algısı oluşturmayacak.

Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için 'ev yapımı' ifadesi kullanılamayacak. Süt ve süt ürünleri etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelere yer verilemeyecek. Yer fıstığıyla üretilen baklavaya sadece 'fıstıklı' denilemeyecek ,mutlaka 'yer fıstıklı' ifadesi olacak.

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