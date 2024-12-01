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55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

Bankalar, müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarıyla finansman desteği sunmaya devam ediyor. Kısa vadeli ve sıfır faiz avantajlarıyla dikkat çeken bu kampanyalarda, çeşitli kredi tutarları ve taksitli nakit avans seçenekleri yer alıyor.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 17:49 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 18:05
55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

Türkiye'deki bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak adına faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. Çeşitli vadelerle sunulan bu finansman fırsatları ekonomik sıkışıklık yaşayanlar için önemli bir çözüm sunuyor.

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 QNB Finansbank

  • Kredi Miktarı: 20.000 TL (6 ay vadeli), 25.000 TL (3 ay vadeli taksitli avans)
  • Toplam Tutar: 45.000 TL
  • Vade: 3-6 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 Akbank

  • Kredi Miktarı: 25.000 TL (3 ay vadeli taksitli avans)
  • Toplam Tutar: 25.000 TL
  • Vade: 3 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 Garanti BBVA

  • Kredi Miktarı: 20.000 TL (6 ay vadeli), 25.000 TL (3 ay vadeli taksitli avans)
  • Toplam Tutar: 45.000 TL
  • Vade: 3-6 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 İş Bankası

  • Kredi Miktarı: 25.000 TL (taksitli nakit avans), 30.000 TL (ek hesap)
  • Toplam Tutar: 55.000 TL
  • Vade: 1-3 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 Denizbank

  • Kredi Miktarı: 10.000 TL (6 ay vadeli), 25.000 TL (3 ay vadeli taksitli avans)
  • Toplam Tutar: 35.000 TL
  • Vade: 3-6 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 Enpara.com

  • Kredi Miktarı: 10.000 TL
  • Vade: 3 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 On Dijital

  • Kredi Miktarı: 15.000 TL
  • Vade: 3 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 CEPTETEB

  • Kredi Miktarı: 25.000 TL (taksitli nakit avans), 25.000 TL (6 ay vadeli kredi)
  • Toplam Tutar: 50.000 TL
  • Vade: 3-6 ay

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 ING

  • Kredi Miktarı: 15.000 TL
  • Vade: 6 ay
  • Not: Turuncu Ekstra programına katılım ile faiz oranı %0 olarak güncellenebilir.

55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı

🏦 Albaraka Türk

  • Kredi Miktarı: 15.000 TL
  • Vade: 6 ay

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