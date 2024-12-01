55 bin TL faizsiz kredi çekebilirsiniz! 10 farklı banka duyurdu! 6 ay vadeli 0 faiz imkanı
Bankalar, müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarıyla finansman desteği sunmaya devam ediyor. Kısa vadeli ve sıfır faiz avantajlarıyla dikkat çeken bu kampanyalarda, çeşitli kredi tutarları ve taksitli nakit avans seçenekleri yer alıyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 17:49Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 18:05
Türkiye'deki bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak adına faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. Çeşitli vadelerle sunulan bu finansman fırsatları ekonomik sıkışıklık yaşayanlar için önemli bir çözüm sunuyor.
🏦 QNB Finansbank
Kredi Miktarı: 20.000 TL (6 ay vadeli), 25.000 TL (3 ay vadeli taksitli avans)
Toplam Tutar: 45.000 TL
Vade: 3-6 ay
🏦 Akbank
Kredi Miktarı: 25.000 TL (3 ay vadeli taksitli avans)
Toplam Tutar: 25.000 TL
Vade: 3 ay
🏦 Garanti BBVA
Kredi Miktarı: 20.000 TL (6 ay vadeli), 25.000 TL (3 ay vadeli taksitli avans)