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A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

A101, 5 Aralık 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu ile yılbaşı hazırlıklarına start veriyor. Yılbaşı ağacı ve dekoratif süsler uygun fiyatlarıyla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Yeni yıl ruhunu evinize taşımak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan A101, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 17:18 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 17:18
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

A101, Aralık ayına özel indirimlerle dolu aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, gıdadan yılbaşı süslerine kadar birçok fırsat 5 Aralık Perşembe günü A101 mağazalarında olacak.

A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

🎄 YILBAŞI DEKORASYON ÜRÜNLERİ

  • 🎅 Yılbaşı Ağacı (150 cm) - 699 TL
  • 🌟 Ağaç Topper'ı Yıldız Süsü - 55 TL
  • 💡 Işıklı Figürlü Süs - 109 TL
  • 🎁 Karışık Süsler (24'lü) - 109 TL
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
  • ❄️ Kar Tanesi Süs (6'lı) - 55 TL
  • 🎀 Sim Süs (5 m) - 29 TL
  • 🎉 Konfeti - 59 TL
  • 🧢 Yılbaşı Şapkası - 79 TL
  • 🕺 Tombala (24'lü) - 25 TL

A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

🍴 Mutfak Gereçleri

  • 🍲 Ahşap Kulplu Emaye Sosluk - 199 TL
  • 🥗 Pratik Basmalı Rondo - 169 TL
  • 🔪 Karma Mutfak Ürünleri - 39 TL
  • 🍴 Buzdolabı Organizeri - 19 TL
  • 🥄 Küçük Katlanabilir Rende - 79 TL
  • 💼 Koroplast Saklama Poşeti (120'li) - 45 TL

A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

  • 🫖 Çelik Termos (400 ml) - 349 TL
  • 🍪 Desenli Seramik Kupalar (4'lü) - 45 TL
  • 🎂 Desenli Pasta Tabağı - 49 TL
  • 🍫 Dubai Çikolata Kalıbı - 35 TL
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

🛍️ Mutfak Ürünleri

  • 🍵 Çay Seti 12 Parça: 99 TL
  • 🧼 Toz Deterjan 3 Kg: 99 TL
  • 🥛 Yoğurt 3 Kg: 97 TL
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
  • 🥛 Tam Yağlı Süt 1 Litre: 27,50 TL
  • 🧀 Klasik İnek Peyniri 600 gr: 189 TL
  • 🧀 Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg: 119 TL
  • 🍵 Çay 1 Kg: 195 TL
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
  • 🌭 Sucuk 320 gr: 215 TL
  • 🍔 Dana Köfte 500 gr: 219 TL
  • 🌶️ Biber Salçası Çeşitleri 900 gr: 109 TL
  • 🌶️ Pul Biber 500 gr: 89 TL
  • 🌽 Dondurulmuş Mısır 450 gr: 35 TL
  • 🥐 Dondurulmuş Kalem Börek 400 gr: 29,50 TL

A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

🧽 Temizlik Ürünleri

  • 🧼 Toz Deterjan 10 Kg: 299 TL
  • 🧴 Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml: 119 TL
  • 🚰 Kireç Önleyici 250 gr: 95 TL

A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

💄 Kişisel Bakım Ürünleri

  • 🛁 Şampuan Çeşitleri 700 ml: 34,50 TL
  • 💆 Saç Güzelleştirici Krem 150 ml: 119 TL
  • 🧴 Roll-on Çeşitleri 50 ml: 69,50 TL

A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...

🍝 Gıda Ürünleri

  • 🍝 Makarna 500 gr: 17,50 TL
  • 🌰 Badem 150 gr: 59,50 TL
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
A101’de yılbaşı indirimi 🎄 5 Aralık A101 aktüel kataloğu çıktı! En iyi sofra sizde olacak! Çam ağacı, yılbaşı süsleri...
SON DAKİKA