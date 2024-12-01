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Satış yapanlar yandı! Elektronik sigaraya hapis cezası

Tarım Bakanlığı, alkol ve tütün üretim ve satışına yönelik önemli düzenlemeler içeren bir taslak hazırladı.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Satış yapanlar yandı! Elektronik sigaraya hapis cezası

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Tarım Bakanlığı, alkol ve tütün üretim ve satışına yönelik önemli düzenlemeler içeren bir taslak hazırladı. Önümüzdeki dönemde TBMM gündemine taşınması planlanan pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek. Sigara paketlerinde olduğu gibi makaron birim paket ve gruplarında da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Bu oran, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi birim paket ve gruplarında yüzde 65 olacak. Yine sigara paketlerinde olduğu gibi makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi düz ve standart paket biçiminde satılacak.18 yaş altına tütün mamulü satışı ile nargile sunum yasağında caydırıcılığın arttırılması amacıyla ihlallerin 5 yıl içinde üçüncü defa tekrarlanması halinde perakende tütün mamulü satış belgesinin veya nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi iptal edilecek. Ayrıca bu işyerleri iki yıl süreyle faaliyetten men edilecek.

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