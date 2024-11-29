Merkez Bankası kritik raporu yayımladı! Sıkı duruş mesajı verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan. (Takvim.com.tr / Arşiv)





Bunun bir yansıması olarak firmaların ve bankaların yurt dışı borçlanma kabiliyetinin güçlendiğinin altını çizen Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Firmaların düşük borçluluk seviyesinin de katkısıyla, finansal koşullardaki sıkılaşmanın aktif kalitesi göstergelerine yansıması sınırlı olmuştur. Bankaların ihtiyatlı karşılık politikalarına ek olarak güçlü sermaye ve likidite tamponları risklerin yönetilebilir seviyede kalmasını sağlamaktadır. Küresel ve yurt içi makro finansal görünümün yanı sıra finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'muzun 39'uncu sayısının tüm okuyucular için faydalı olmasını dilerim."