SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Alışverişe yeni ayar! 7 bin liralık kart ve banka sınırı 30 bin liraya çıktı

7 bin liralık kart ve banka sınırı 30 bin liraya çıktı. 30 bin liranın üzerindeki tüm alışverişler kartla ya da bankayla ödenecek.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Alışverişe yeni ayar! 7 bin liralık kart ve banka sınırı 30 bin liraya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 7 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya çıkarıldı. Öte yandan, belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişikliğe gidildi. Uygulama kapsamında, düzenlenecek faturalarda yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şartı bulunuyor. Düzenlemeyle artık pasaportların bir suretinin de faturanın ekine konulması gerekmeyecek. Tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da aranılmayacak.

GIDA ETİKETLERİNE VEGAN FARKI
Tarım Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi için gıdaların etiketinde, tanıtımında kullanılan ifadelere yönelik güncellemeleri sürdürüyor. "Vegan-vejetaryen" ifadelerinin kullanımına standart geliyor. Bu gıdaların reklamı, sunumu, tanıtımı ve piyasaya arzı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı yaratılarak özendirici şekilde olmayacak. Etiketlerde, "et tadında, tavuk lezzetinde, balık lezzetinde, tereyağı tadında" gibi ifadeler de kullanılmayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bartın’da 5 genci hayattan koparan feci kazada yarış iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı
Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...
CANLI | Halep Kalesi’nde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Muhalifler Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi
6 yıl erken emeklilik fırsatı: Kimler hak sahibi? Doğum borçlanması nasıl yapılacak?
Suriye’de kazan kaynıyor! Hussam Luka’dan Esad’ı devirme planı! Kim bu ’Hanasır Örümceği’ Hussam Luka?
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de! Sahadaki son durum ne?
Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi
Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta deprem konutlarını teslim etti! CHP’ye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız
Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? Patronlar o oranla masaya oturacak iddiası! Tüm olasılıkları tek tek hesapladık! İşte en güçlü senaryolar
İsrail basınında Esad paniği! ‘Şam’ın çöküşü Tel Aviv için tehdit’ dediler
Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi
SON DAKİKA