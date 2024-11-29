Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini olan yüzde 44'lük oranın yansıtılması halinde de asgari ücret net 24 bin 483 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret bu durumda 28 bin 803 lira olurken, işverene maliyet de 33 bin 844 lirayı bulacak.

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyonu için tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 46'lık orana çıkılması durumunda ise asgari ücret net 24 bin 823, brüt 29 bin 203, işverene maliyeti de 34 bin 314 liraya yükselecek.