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Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih de belli oldu. İşte masadaki rakamlar...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 14:11
Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları aralık ayı itibarıyla başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti. IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi. Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Asgari ücretin Türkiye'deki en büyük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) niteliğinde olduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:
"Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak."

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Atalay, "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil." ifadesini kullandı.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi. Komisyonda hem taşeron işçilerin hem de asgari ücretlilerin sesi olacağını ifade eden Öztürk, çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek bir rakam istediklerini dile getirdi.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız." diye konuştu.
Basın mensubu Sezer Özseven ise üç yıldır gazetecilik yaptığını, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduğunu söyledi.
Mevcut asgari ücretle günün koşullarında geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Özseven, "Asgari ücretin beklenen enflasyon kadar artması, çalışanların kira ve gıda giderlerinin karşılanmasını mümkün kılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Peki asgari ücretteki artış kime, nasıl yansıyacak? İşte olası senaryolar...

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
Asgari ücret eğer yüzde 35 artış yapılırsa net 22 bin 952, brüt 27 bin 3 liraya yükselecek. İşverene maliyet de 31 bin 728 lira olacak. Yüzde 40 zam olursa asgari ücretin neti 23 bin 802, brütü 28 bin 3 liraya çıkarken, işverene maliyeti 32 bin 904 liraya ulaşacak.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini olan yüzde 44'lük oranın yansıtılması halinde de asgari ücret net 24 bin 483 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret bu durumda 28 bin 803 lira olurken, işverene maliyet de 33 bin 844 lirayı bulacak.

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyonu için tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 46'lık orana çıkılması durumunda ise asgari ücret net 24 bin 823, brüt 29 bin 203, işverene maliyeti de 34 bin 314 liraya yükselecek.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

TEMMUZ'DA BİR ARTIŞ DAHA YAPILABİLİR Mİ?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti belirlerken 2025 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse Temmuz ayında bir ara zam yapılması da mümkün.

Asgari ücret belirlenirken en önemli veri enflasyon olacak. Ekonomik veri ve raporlar da masaya yatırılacak.

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

NASIL DEĞİŞECEK?
MEVCUT
- NET: 17.002,12 TL
- BRÜT: 20.002,50 TL
- İŞVERENE MALİYETİ: 23.502,94 TL

YÜZDE 35 ZAMLI
- NET: 22.952,86 TL
- BRÜT: 27.003,38 TL
- İŞVERENE MALİYETİ: 31.728,97 TL

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

YÜZDE 40 ZAMLI
- NET: 23.802,97 TL
- BRÜT: 28.003,50 TL
- İŞVERENE MALİYETİ: 32.904,12 TL

YÜZDE 44 ZAMLI
- NET: 24.483,05 TL
- BRÜT: 28.803,60 TL
- İŞVERENE MALİYETİ: 33.844,23 TL

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

YÜZDE 46 ZAMLI
- NET: 24.823,10 TL
- BRÜT: 29.203,65 TL
- İŞVERENE MALİYETİ: 34.314,29 TL

Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Komisyon ne zaman toplanacak? Masada hangi senaryolar var?

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