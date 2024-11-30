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Milyonlara yeni ücret! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak

Milyonlarca vatandaşın yeni maaşını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacak. Komisyon enflasyona göre artış yapacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
Milyonlara yeni ücret! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacak

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

KAÇ LİRA OLACAK
Asgari ücret artışı için ilk bakılacak olan veri enflasyon olacak. Yıl sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından yüzde 44 olarak açıklandı. Buna göre bir artış yapıldığında brüt ücret 28b803 TL, net ücret 24 bin 483 TL ve işverene maliyet de 33.844 TL olacak.

MASADA 4 İŞÇİ OLACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

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