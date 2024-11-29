Doğal gaza aralıkta zam olacak mı? BOTAŞ açıkladı

MESKEN SANAYİ ELEKTRİK ÜRETİMİ... BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gaz da aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ doğal gaz fiyatlarına aralık ayında zam yapılmayacağını açıkladı ( Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

DOĞAL GAZDA FİYAT AYLIK HESAPLANIYOR

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.