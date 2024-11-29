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Doğal gaza aralıkta zam olacak mı? BOTAŞ açıkladı

BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. BOTAŞ aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 17:14
Doğal gaza aralıkta zam olacak mı? BOTAŞ açıkladı

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık itibarıyla doğa gaz satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

MESKEN SANAYİ ELEKTRİK ÜRETİMİ...
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ doğal gaz fiyatlarına aralık ayında zam yapılmayacağını açıkladı ( Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)BOTAŞ doğal gaz fiyatlarına aralık ayında zam yapılmayacağını açıkladı ( Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

DOĞAL GAZDA FİYAT AYLIK HESAPLANIYOR
Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

BOTAŞ doğal gaz fiyatlarına aralık ayında zam yapılmayacağını açıkladı ( Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)BOTAŞ doğal gaz fiyatlarına aralık ayında zam yapılmayacağını açıkladı ( Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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