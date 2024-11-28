MİT'ten MASAK'a... Hazine'de kritik zirve! "Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak"

"Mücadele kesintisiz devam edecek"

Şimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesi kamu kurumları başta olmak üzere, toplantıya iştirak eden tüm kurum ve kuruluş temsilcileri, bu suçlarla mücadelenin kesintisiz biçimde devam edeceği noktasında kararlıklarını beyan etmişlerdir. Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."

İLAVE TEDBİRLER ALIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin sosyal medyadan da paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında, "Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine, suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılmasına yönelik ilave tedbirler alıyoruz. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artırıyor, kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X Paylaşımı