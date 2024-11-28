PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

MİT'ten MASAK'a... Hazine'de kritik zirve! "Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak"

Hazine ve Maliye Bakanlığı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadelesini sürdüyor. Bakanlıkta MİT'ten MASAK'a kadar geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkat çekerek, "Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 14:26 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 14:57
MİT’ten MASAK’a... Hazine’de kritik zirve! Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında toplandı.

Dün (27 Kasım) Ankara'da düzenlenen toplantıya Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nin üst düzey temsilcileri katıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında toplandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında toplandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Toplantıda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve MASAK koordinasyonunda bu konularda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması değerlendirildi. Ayrıca, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerine el konulması ve ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öncelikli olarak ele alındı.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ TESPİT SİSTEMLERİ DEVREYE ALINACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, eylem planlarına tam uyumun sağlaması amacıyla düzenli izleme ve raporlama süreçleri oluşturulacağını belirtti.

Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin, ulusal güvenlik politikaları ve hukuki düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütüleceğine işaret eden Şimşek, "Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye alınacak. Bu suçları organize eden küresel suç örgütlerine karşı uluslararası güvenlik ve yargı kurumlarıyla işbirliği derinleştirilecek. Finansal kuruluşların bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını zorlaştırıcı ilave önlemler alması ve önlem almayan kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı." dedi.

"Mücadele kesintisiz devam edecek"
Şimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesi kamu kurumları başta olmak üzere, toplantıya iştirak eden tüm kurum ve kuruluş temsilcileri, bu suçlarla mücadelenin kesintisiz biçimde devam edeceği noktasında kararlıklarını beyan etmişlerdir. Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbilden açıklamaYasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbilden açıklama
Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den açıklama

İLAVE TEDBİRLER ALIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin sosyal medyadan da paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında, "Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine, suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılmasına yönelik ilave tedbirler alıyoruz. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artırıyor, kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X PaylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X Paylaşımı

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldıYasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? | Merkez’den açıklama | İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı
Halkbank
Rusya’dan Ukrayna’ya 100 İHA ve 90 füze! Putin’den ABD ve İngiltere’ye mesaj
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında
MİT’ten MASAK’a... Hazine’de kritik zirve! Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak
Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney’den yarım ağız Ermeni lobisi itirafı: Biz global bir firmayız
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Halep’te kilit noktalar ele geçirildi... İdlib’in doğusunda hareketlilik
CHP’lilerden komisyonda kameralar alınmıyor yalanı
Kamala Harris alkolik mi? Seçim sonrası ilk konuşmasına tepki yağdı: Videoyu sarhoş mu çekti?
Kandil’in ’Karayılan’ı önce Silah bırakmam deyip zehir saçtı sonra İsrail’e sığındı: Bölge dizayn ediliyor imkanları değerlendireceğiz
MSB’den korsan yemin eden teğmenlere ilişkin açıklama: Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı | Suriye’deki hareketliliği takipteyiz
Mar-a-Lago’da flaş görüşme! 18 aydır arayı düzeltmeye çalışıyordu: Mark Zuckerberg Trump ile yemek yedi
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün! İki isimden yönetim itirafı: Oksijen vardı ama yok gibi yaz dedi
Dijital Telif Yasası’nda sona gelindi: Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek
SON DAKİKA