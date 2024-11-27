Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak Yüce Türk Adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. Saygılarımla; Mehmet Ali ERBİL"