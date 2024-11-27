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Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den açıklama

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çok sayıda fenomen isim gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında aldığı ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu. Mali sosyal medya hesabından "İyi niyetim kullanıldı" diyerek açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 21:53 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 21:53
Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düğmeye bastı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu sosyal medya fenomenleri başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Beni tehdit ettiler. Reklam tişörtü giymem için baskı yaptılar. Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

Yasa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç'tan sonra Mehmet Ali Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı ve ünlü isimden açıklama geldi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyi niyetinin kullanıldığını aktaran Mehmet Ali Erbil şu sözleri kullandı:

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak Yüce Türk Adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. Saygılarımla; Mehmet Ali ERBİL"

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

MEHMET ALİ ERBİL

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