Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi almıştı! Cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil’den açıklama

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu sosyal medya fenomenleri başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Beni tehdit ettiler. Reklam tişörtü giymem için baskı yaptılar. Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullanmıştı.
Yasa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç'tan sonra Mehmet Ali Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı ve ünlü isimden açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyi niyetinin kullanıldığını aktaran Mehmet Ali Erbil şu sözleri kullandı:
İŞTE O AÇIKLAMA
"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak Yüce Türk Adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. Saygılarımla; Mehmet Ali ERBİL"