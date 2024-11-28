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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri belli oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri, 22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 45 milyon dolar azalışla 156 milyar 639 milyon dolara geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:21 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:21
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri belli oldu

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 22 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolar düşüşle 90 milyar 735 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 15 Kasım'da 94 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 310 milyon dolar artışla 62 milyar 594 milyon dolardan 65 milyar 904 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 45 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolardan 156 milyar 639 milyon dolara düştü.

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