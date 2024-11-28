Dünyaca ünlü motosiklet markası iflasın eşiğinde! Türkiye’de de satılıyordu

KTM 'nin sahibi Pierer Mobility , yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya. Şirketin hisse değerleri yıl başından bu yana %84 gerileme kaydederken, şirket Avrupa'daki endüstriyel kriz ve azalan motosiklet talebi nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanıyor. Pierer Industrie AG, alacaklılardan yaklaşık 250 milyon Euro'luk borcun vadesini uzatmalarını talep etti.

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İFLAS KARARI DUYURULDU

KTM, üretimini yeniden yapılandırmayı ve stok fazlasını azaltmayı planlıyor. Avusturya'daki üretimi iki yıl içinde 1 milyar Euro düşürmeyi hedefleyen şirket, yeniden yapılanma süreci için yeni yatırımcılar arayışına devam ediyor. Şirket CEO'ları Stefan Pierer ve Gottfried Neumeister şirketi başarılı versiyonuna geri döndürme isteklerini vurgularken KTM'nin iflas başvurusu yapacağını da duyurdu.