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Dünyaca ünlü motosiklet markası iflasın eşiğinde! Türkiye'de de satılıyordu

KTM'nin sahibi Pierer Mobility, finansal zorluklar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya. Şirketin hisse değerlerinde yaşanan büyük düşüş ve azalan motosiklet talebi Pierer Mobility'yi borç yapılandırma sürecine zorladı. İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:57
Dünyaca ünlü motosiklet markası iflasın eşiğinde! Türkiye’de de satılıyordu

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90 yıllık marka geçmişine sahip olan ünlü motosiklet markası KTM'nin ana şirketi Pierer Mobility iflasın eşiğine geldi. Borçlarını ödeyemeyen şirket alacaklı firmalardan vade süresini uzatmaları talebinde bulundu. İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HİSSE DEĞERLERİ YERE ÇAKILDI

KTM'nin sahibi Pierer Mobility, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya. Şirketin hisse değerleri yıl başından bu yana %84 gerileme kaydederken, şirket Avrupa'daki endüstriyel kriz ve azalan motosiklet talebi nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanıyor. Pierer Industrie AG, alacaklılardan yaklaşık 250 milyon Euro'luk borcun vadesini uzatmalarını talep etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İFLAS KARARI DUYURULDU

KTM, üretimini yeniden yapılandırmayı ve stok fazlasını azaltmayı planlıyor. Avusturya'daki üretimi iki yıl içinde 1 milyar Euro düşürmeyi hedefleyen şirket, yeniden yapılanma süreci için yeni yatırımcılar arayışına devam ediyor. Şirket CEO'ları Stefan Pierer ve Gottfried Neumeister şirketi başarılı versiyonuna geri döndürme isteklerini vurgularken KTM'nin iflas başvurusu yapacağını da duyurdu.

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