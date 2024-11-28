Migros’ta bu hafta sonu: 2 al 1 öde kampanyası başladı! İşte 2 al 1 öde ürünleri

KAMPANYA ZÜCCACİYE ÜRÜNLERİNİ DE KAPSIYOR

Kahve dışında züccaciye ürünlerinde de "2 Al 1 Öde" fırsatı geçerli. Böylece yalnızca kahve değil, evinizin ihtiyacı olan pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz.

MİGROS SANAL MARKET'TE DE GEÇERLİ!

Migros'un indirim kampanyaları yalnızca mağazalarda değil, Migros Sanal Market üzerinden de yararlanılabilir durumda. Stoklarla sınırlı bu fırsatlardan faydalanmak için hızlı davranmanızda fayda var.