Migros’ta bu hafta sonu: 2 al 1 öde kampanyası başladı! İşte 2 al 1 öde ürünleri

Migros'un bu kampanyasında aynı üründen en az iki adet alarak bir ürün fiyatına sahip olabilirsiniz. Kampanya, stoklarla sınırlı olup yalnızca Migros Money kart ve Migros Money Club Kart kullanıcılarına özel olarak sunuluyor.
Migros'un bu kampanyasında aynı üründen en az iki adet alarak bir ürün fiyatına sahip olabilirsiniz. Kampanya, stoklarla sınırlı olup yalnızca Migros Money kart ve Migros Money Club Kart kullanıcılarına özel olarak sunuluyor.
Özellikle kahve severler için cazip fırsatlar sunan kampanyada öne çıkan ürünler şöyle:
Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 G: 179,00 TL
Starbucks Single Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 G: 399,95 TL
Kurukahveci Mehmet Efendi Colombian Filtre Kahve 250 G: 147,95 TL
Jacobs Monarch Filtre Kahve 250 G: 213,50 TL
Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 1 Kg: 1.099,95 TL
Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve 200 G: 399,95 TL
Kampanyaya dahil olan ürünler arasında kahve kapsülleri, çekirdek kahveler ve filtre kahveler geniş bir yelpazede sunuluyor.
Kahve dışında züccaciye ürünlerinde de "2 Al 1 Öde" fırsatı geçerli. Böylece yalnızca kahve değil, evinizin ihtiyacı olan pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz.
MİGROS SANAL MARKET'TE DE GEÇERLİ!
Migros'un indirim kampanyaları yalnızca mağazalarda değil, Migros Sanal Market üzerinden de yararlanılabilir durumda. Stoklarla sınırlı bu fırsatlardan faydalanmak için hızlı davranmanızda fayda var.