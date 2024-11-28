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Migros’ta bu hafta sonu: 2 al 1 öde kampanyası başladı! İşte 2 al 1 öde ürünleri

Migros, tüketicilere özel hazırladığı “2 Al 1 Öde” kampanyası ile kasım ayının son indirim günlerinde dikkatleri üzerine çekiyor. 28-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanya, kahve çeşitlerinden züccaciye ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:39 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:39
Migros’ta bu hafta sonu: 2 al 1 öde kampanyası başladı! İşte 2 al 1 öde ürünleri

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Migros'un bu kampanyasında aynı üründen en az iki adet alarak bir ürün fiyatına sahip olabilirsiniz. Kampanya, stoklarla sınırlı olup yalnızca Migros Money kart ve Migros Money Club Kart kullanıcılarına özel olarak sunuluyor.

MİGROS 2 AL 1 ÖDE KAMPANYASINA DAHİL OLAN ÜRÜNLER

Özellikle kahve severler için cazip fırsatlar sunan kampanyada öne çıkan ürünler şöyle:

Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 G: 179,00 TL

Starbucks Single Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 G: 399,95 TL

Kurukahveci Mehmet Efendi Colombian Filtre Kahve 250 G: 147,95 TL

Jacobs Monarch Filtre Kahve 250 G: 213,50 TL

Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 1 Kg: 1.099,95 TL

Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve 200 G: 399,95 TL

Kampanyaya dahil olan ürünler arasında kahve kapsülleri, çekirdek kahveler ve filtre kahveler geniş bir yelpazede sunuluyor.

KAMPANYA ZÜCCACİYE ÜRÜNLERİNİ DE KAPSIYOR

Kahve dışında züccaciye ürünlerinde de "2 Al 1 Öde" fırsatı geçerli. Böylece yalnızca kahve değil, evinizin ihtiyacı olan pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz.

MİGROS SANAL MARKET'TE DE GEÇERLİ!
Migros'un indirim kampanyaları yalnızca mağazalarda değil, Migros Sanal Market üzerinden de yararlanılabilir durumda. Stoklarla sınırlı bu fırsatlardan faydalanmak için hızlı davranmanızda fayda var.

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