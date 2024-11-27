Açıklandı: 2025 zamlı ehliyet ve 1-5-10 yıllık pasaport harcı kaç TL oldu?

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak netlik kazandı. İşte habere ilişkin detaylar...