SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Açıklandı: 2025 zamlı ehliyet ve 1-5-10 yıllık pasaport harcı kaç TL oldu?

2024 yılına ait yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu oran %43,93 olarak belirlenmiş durumda. Yeniden değerleme oranı çerçevesinde trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok ücret yeniden güncellendi. İşte 2024 yılı itibariyle geçerli olan yeni ücretler ve konuya ilişkin merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:31
Açıklandı: 2025 zamlı ehliyet ve 1-5-10 yıllık pasaport harcı kaç TL oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak netlik kazandı. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025'TE TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşımı (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşımı (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanımı (En düşük tutar)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025'TE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç bedeli netleşti. Son güncellemeye göre bu tutar 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 EHLİYET HARÇLARI

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ekstra ödenmektedir.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230
2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL
2025: 1.425 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 PASAPORT HARÇLARI

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları planlaması şöyle:

6 ay süresiyle: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)
1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)
2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)
3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)
3 yıldan fazla süreyle: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

Araç muayene ücreti ise 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNCEL YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Halkbank
Hamburgerde at ve eşek eti! Gıda teröristleri vatandaşa neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Emeğimin karşılığını aldım
Türk Telekom
ABD’deki okullarda göçmen paniği! Trump’ın sınır çarları hazır: Çocuklar saklanmaya başladı
Meteoroloji’den Artvin, Rize ve Ardahan’a sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | 27 Kasım hava durumu
İstanbul’da seri cinayet | Katil Bahtiyar Aladağ hakkında kan donduran ifadeler: 2 yıl önce kanlar içerisinde ortalığı birbirine katmış...
Suavi’nin çevreciliği sözde kaldı! CHP’li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi
ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’korsan yemin’e ilişkin flaş açıklama: Grup halinde organize edildi
Jonathan David operasyonu! Victor Osimhen’den sonra Galatasaray’dan ses getirecek transfer için düğmeye basıldı
Haham Tzvi KOGAN’ın katilleri MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı
SON DAKİKA