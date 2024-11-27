Açıklandı: 2025 zamlı ehliyet ve 1-5-10 yıllık pasaport harcı kaç TL oldu?

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak netlik kazandı. İşte habere ilişkin detaylar...
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak netlik kazandı. İşte habere ilişkin detaylar...
2025'TE TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşımı (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşımı (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanımı (En düşük tutar)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
2025'TE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL
2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç bedeli netleşti. Son güncellemeye göre bu tutar 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.
2025 EHLİYET HARÇLARI
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ekstra ödenmektedir.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
2025 PASAPORT HARÇLARI
Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları planlaması şöyle:
6 ay süresiyle: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)
1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)
2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)
3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)
3 yıldan fazla süreyle: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)
2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ
Araç muayene ücreti ise 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.
GÜNCEL YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.