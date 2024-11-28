Sahte döviz paniği Adana’ya sıçradı! 50 ve 100 dolar alımını durdurdular

Adana'da bazı döviz büroları, piyasaya sürüldüğü iddia edilen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlara karşı önlem aldı. Para sayma makinelerinin sahteleri ayırt edememesi nedeniyle iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı.

Döviz bürolarının camlarında yer alan afişlerde, 50 ve 100 dolarlık banknotların görselleriyle birlikte, "Yukarıdaki dolarların piyasada sahtelerinin dolaşmasından dolayı bu süreç düzelene kadar 50 ve 100 dolar almıyoruz." ifadesi kullanılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Piyasada dolaşan sahte dolar paniği Adana'ya sıçradı (Fotoğraf: AA)

YENİ ÇIKAN DOLARLARDA ŞİMDİLİK BİR SIKINTI YOK

Dövizci Osman Susar, şu an eski dolarları almadıklarını söyleyerek, "Çoğunlukla eski üretim dolarlarda bunları yapıyorlar. Yeni çıkan dolarlarda şimdilik bir sıkıntı yok. 50 ve 100 dolarlarda sıkıntı var. Maalesef bizim para sayma makinelerimizden geçiyor. Biz de tedbir olsun diye makinelerimizi güncellemeye aldık." diye konuştu.

Vatandaşların sahte dolarları ayırt etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Susar, şu an tedbiren kimsenin eski dolarları almaması gerektiğini anlattı.

Döviz büroları camekanlara 50 ile 100 dolar resimleri astı (Fotoğraf: AA)

DÖVİZ BÜROLARI 50 VE 100 DOLARLARIN RESİMLERİNİ ASTI

Susar, iş yerlerine afiş de astıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı uyarmak amaçlı camekanımıza 50 ile 100 dolarların resimlerini astık. Bunların alım satımı yapılmadığıyla ilgili bilgiler veriyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların "merdiven altı" yerlerden dolar temin etmemeleri konusunda uyarı yapan Susar, "İnsanlarımızı bilinçlendiriyoruz ve sahte dolarların piyasaya düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sahte dolar bulduk mu yırtıyoruz ve uyarıyoruz. Başlarına daha sonra gelebilecek sıkıntıları anlatıyoruz. Ülkemizi kalkındırmak amaçlı böyle tedbir çalışmalarına girdik." dedi.

Dolar bozdurmak isteyen vatandaşlar döviz bürolarından geri döndü (Fotoğraf: AA)

VATANDAŞ KAPIDAN GERİ DÖNDÜ

Döviz bürosuna dolarını bozdurmak için gelen müşterilerden Serdar Keleş de "Elimde dolar var, bozdurmam gerekiyor fakat döviz bürosu 50 ve 100 dolarımı bozamayacağını söyledi. Bunların da eski basım olduğunu ve sahte dolarların piyasada olduğunu belirttiği için şu an bozduramıyorum. Ne yapmam gerekiyor, şaşırdım kaldım." diye konuştu.