Türkiye-Irak petrol hattı yeniden devreye giriyor! Günlük 1.4 milyon varil Türkiye’den uluslararası piyasaya akacak

Nisan 2024'te ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Irak'a yaptığı ziyaret sonrası hattın yeniden işlevsel hale gelmesine ilişkin umutlar yeşerirken, geçen süreçte Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam etti.

Enerjide tam bağımsızlık hedefi çerçevesinde atılan adımlara bir yenisi Irak petrol ü ile ekleniyor. Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'nın yeniden açılması ile günlük 1.4 milyon varil kapasiteli hat yeniden devreye girecek. Irak hattın kapalı kaldığı 20 ayda 20 milyar dolarlık zarara uğradı.

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Hattın yeniden açılması noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce çok sayıda girişimde bulunurken konuya ilişkin son yaptığı değerlendirmede, "Sıkıntıların müsebbibi Türkiye değildir. Burada Erbil yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki anlaşmazlıktan dolayı bir sıkıntı var. Petrol ihracatında herhangi bir teknik sorunu yok. Biz Türkiye olarak aralarındaki petrol sorununun çözümünde rol oynamaya hazırız" mesajı vermişti.

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'nın yeniden açılması ile günlük 1.4 milyon varil kapasiteli hat yeniden devreye gireceği gibi söz konusu petrol Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara da satılabilecek.

SAbah'ta yer alan habere göre, Irak petrol sevkiyatının durdurulduğu son 20 ayda 20 milyar dolar gibi bir zarara uğrarken, dünya petrol rezervlerinin yüzde 9'una sahip olan Irak için bu hat ekonomilerinin can damarlarından birini oluşturuyor.

ENERJİNİN KALBİ TÜRKİYE'DE ATIYOR

-IRAK-TÜRKİYE HAM PETROL BORU HATTI: Hat, 27 Ağustos 1973'te Irak'ın Kerkük ve diğer üretim sahalarında üretilen ham petrolün Ceyhan Deniz Terminali'ne ulaştırılması amacıyla inşa edildi. 986 kilometre uzunluğundaki ilk hat 1976'da işletmeye alındı ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977'de gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlarla hat ile yıllık taşıma kapasitesi 70.9 milyon tona yükseltildi.