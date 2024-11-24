Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa dezenflasyona zarar verir mi? PPK’nın kasım metninde 7 detay! Aralık ayında faiz indirimi mi geliyor?

(Takvim Foto Arşiv)

4- Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının seyrinin risk unsuru olmaya devam ettiği bir kez daha vurgulanmakla birlikte, son karar metninde bu alanda bir miktar iyileşmenin yaşandığına dikkat çekilmiş.

5- Gıda enflasyonuna dair bir önceki karar metninde olmayan bir ifade eklenmiş. Buna göre, işlenmemiş gıda enflasyonundaki yükseliş, geçici arz sıkıntılarıyla ilişkilendirilmiş.

6- Maliye politikasının para politikasıyla artan eşgüdümünün enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağı belirtilmiş.

7- Politika faizi seviyesinin belirlenmesine yönelik olarak karar metnine şu ifade eklenmiş: "Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir."