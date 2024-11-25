Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar, turizmcileri yeni sezon için umutlandırırken, kayak tutkunlarını da sevindirdi. Bölgede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının ardından Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaşırken, 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ve misafirhanelerin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Uludağ'da turizmcilerin, 2024- 2025 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)



İŞTE ARALIK TARİFESİ

Uludağ'da kayak tatilinin faturası da belli oldu. Aralık ayında hafta içi iki kişi üç gün tam pansiyon konaklama 18 bin liradan başlarken, 70 bin liraya kadar çıkıyor. Bu otellerin bazılarında 5 ya da 6, bazılarında da 11 yaş altı çocuklar ücretsiz konaklayabiliyor. Çocukların yaşa bakılmaksızın ücretsiz kaldığı aile odalarının fiyatları daha da yükseliyor. 200 bin liraya kadar çıkıyor.