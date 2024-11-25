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Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti

Uludağ’a erken gelen kar sevindirdi. Ancak yılbaşı ile öncesi arasında büyük fiyat farkı ortaya çıktı. Aralık’ta 3 günlük tatil 18 bin liradan başlarken, aynı odada yeni yılı karşılamak 35 bin lirayı buldu. 200 bin lira olan en pahalı oda ise yılbaşı döneminde 473 bin liraya fırladı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 06:59
Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar, turizmcileri yeni sezon için umutlandırırken, kayak tutkunlarını da sevindirdi. Bölgede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının ardından Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaşırken, 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ve misafirhanelerin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Uludağ'da turizmcilerin, 2024- 2025 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)

İŞTE ARALIK TARİFESİ
Uludağ'da kayak tatilinin faturası da belli oldu. Aralık ayında hafta içi iki kişi üç gün tam pansiyon konaklama 18 bin liradan başlarken, 70 bin liraya kadar çıkıyor. Bu otellerin bazılarında 5 ya da 6, bazılarında da 11 yaş altı çocuklar ücretsiz konaklayabiliyor. Çocukların yaşa bakılmaksızın ücretsiz kaldığı aile odalarının fiyatları daha da yükseliyor. 200 bin liraya kadar çıkıyor.

Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)

ODA AYNI FİYAT FARKLI
Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenlerin ödeyeceği fatura ise katlanıyor. Aynı odanın yılbaşındaki ve öncesindeki fiyatı arasında büyük fark görülüyor. İki kişi üç gün tatil için 18 bin lira istenen odanın fiyatı, tarih olarak yılbaşı dönemi seçilirse 35 bin liraya çıkıyor. Aralık ayı içerisinde 3 günlük konaklamada 200 bin lira olan aile odasının fiyatının ise yılbaşı döneminde 473 bin liraya yükseldiği görülüyor.

Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)

DERS ÜCRETLERİ DE BELLİ
Uludağ'da, yeni sezonda kayak dersinin saat fiyatı 3 bin, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücreti de bin 500 lira olarak belirlendi. 2 saat ders alıp takım kiralayarak kayak yapanlar günlük 9 bin lira ödeme yapacak.

Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)Kış turizmi başlıyor: Uludağ'ın yeni tarifesi belli oldu (AA)

Ulaşım kolaylığıyla kayak tutkunlarının gözdesi olan merkezde bu yıl sezonun erken açılması ve uzaması bekleniyor.

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