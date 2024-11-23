Bakan Uraloğlu’ndan Turkuvaz Medya’daki zirvede önemli açıklamalar! İstanbul’a üçüncü pist müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin açılışına katıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu bakanlığının çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, havacılıkta yaptıkları projelerden bahsederek, 2002'de 34 milyon olan hava yolu yolcu sayısının bu yıl 230 milyona çıkmasını beklediklerini söyledi. Havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkarttıklarını, bu sayısının devam eden 2 projeyle muhtemelen 2026'da 60'a çıkacağını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda 130 ülkede 347 noktaya uçuyoruz. Böyle başka bir ülke yok. Sene sonuna kadar da 349 olacak. Bunlar ileriyi planlayarak ve gereklerini yaparak oluyor." diye konuştu.

17 NİSAN'DA AÇILACAK

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı bu yıl 80 milyon yolcunun kullanmasını beklediklerini kaydederek, "Dünyada paralel 3 piste aynı anda operasyon sadece Amerika'da yapılabiliyor. Biz inşallah 17 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'nda uygulamaya geçeceğiz. Gerekli eğitimleri aldık. Bu operasyonla birlikte kapasitemizi bir anlamda da katlamış olacağız. İstanbul Havalimanı'ndaki hedefimizin de yıllık 200 milyon yolcu olduğunu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

YOLLAR AKILLANIYOR

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yolların kentlere sağladığı katkıdan bahsederek, 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometrelere getirdiklerini belirtti. Burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir irade ve imkan ortaya koyduğunu ifade eden Uraloğlu, "Sadece 6 il birbirine bağlanabiliyordu. Şu anda 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanabiliyor. 2002'de sadece 8,5 milyon olan araç trafiği bugün 30,5 milyona çıktı. O gün şehirler arasındaki ortalama seyahat hızı 40 kilometre saatti. Bugün 90 kilometre saate çıktı. 30,5 milyon olmasına rağmen." şeklinde konuştu. Uraloğlu, akıllı ulaşım altyapılarının çok pahalı olduğu için tam kapasite kullanılması gerektiğini söyledi.

İLK DENEME 2026'DA

Yola yerleştirilecek her türlü sensör, kamera ve akıllı levhalarla birlikte önce aracın yolla, sonra aracın araçla haberleşmesini sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Bu noktada akıllı ulaşım sistemlerini test edeceğiz. Güney Kore'de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Amerika'da belli modeller var. Ama biz kendi modelimizi üretiyoruz. Bu konuda Türksat ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışıyor. ASELSAN elbette sürecin içerisinde. Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında 30 kilometrelik kesimde inşallah deneme sürecini başlatıyoruz. Bunu yapabilmek için de altyapı dediğimiz fiber optiklere de ihtiyacımız var. Aynı zamanda haberleşmede ve bu akıllı yollarda da onu kullanmış olacağız. Çok yakında pilot uygulamaları göreceğiz. Önümüzdeki sene imalatlara başlarız. Muhtemelen 2026'da da ilk denemelere başlarız."



BÖLGEYİ KALKINDIRACAK

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde ve Zengezur Koridoru'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine, "Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'nde Fav Limanı'ndan 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla Ovaköy Sınır Kapısı'na gelecek. Oradan da yaklaşık 2 bin 92 kilometrelik hatla Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar gidebilecek. Tabii üç tane denize açılması söz konusu. Hatta bu koridordan Rusya'ya ya da Kafkasya bölgesine açılma söz konusu. Dolayısıyla bu proje kıymetli. Neredeyiz? Projede Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve biz varız. Burada proje bitme noktasına geldi. Finansmanını ve işletilmesi dahil bunları konuşuyoruz. Önümüzdeki senenin içerisinde yapıma başlayabilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz. Ama elbette Irak'ta mesafe almanın zorluklarını da biliyoruz. Ama istediğimiz hızda olmasa da o projede ilerliyoruz. O proje gerçekten Türkiye'ye, coğrafyaya ciddi katkı sağlayacak" dedi.



5G İHALESİ SENEYE

Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçişle ilgili net takvimin açıklanacağını belirterek, "Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yapmak istiyoruz. 2026'nın hemen başında da ilk sinyali verelim diye bir gayretimiz var. Ama şu anda Türkiye'de 30 tane tesiste bunun deneyimlendiğini, 5G lisansının verildiğini söylemek isterim." açıklamasında bulundu.



ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE DEMİRYOLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, demir yollarında son 22 yılda, 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı tren yolu olmak üzere 3 bin kilometre yeni demir yolu inşa ettiklerini ve bu alandaki uzunluğu yaklaşık 14 bin kilometreye çıkarttıklarını söyledi. Uraloğlu, demiryolu uzunluğunun 2028 hedefinin 18 bin kilometre olduğunu, 2053'de bunu yaklaşık 29 bin kilometreye çıkartacaklarını belirtti. Uraloğlu, ülke genelinde açılacak yeni demir yolu hatlarına ilişkin bilgiler vererek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek demir yolu hattına ilişkin Dünya Bankası ile görüşmelerin sürdüğünü, ihaleyi gelecek yıl yapmayı hedeflediklerini bildirdi.



İSTANBUL'A 1000 KM METRO LAZIM

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, artan nüfusa karşılık artık toplu ulaşımın yerin altına indirilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'a şu anda 1000 kilometrelik metro hattı gerektiğini ancak mevcut uzunluğun yaklaşık 400 kilometre olduğunu, bunun da 170 kilometresini Bakanlığın yaptığını dile getiren Uraloğlu, şu anda devam eden 22 kilometrelik raylı sistem projelerinin bulunduğunu anlattı.

"Bunları tamamladıktan sonra bizim İstanbul'da Bakanlık olarak yapacağımız bir şey yok." ifadesini kullanan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Ana arterler, mesela havalimanı bağlantıları tamam bizim görevimiz ama onun haricindekiler belediyenin görevidir. Belediye ancak talep ederse, Cumhurbaşkanı'mız da uygun görürse Bakanlığa geçer bu sorumluluk. Yoksa tamamen sorumluluk belediyelerin kendilerinde. Bu noktada yapılması gereken birçok iş var. Mesela, 'Yolları yaparak biz trafiği çözemeyiz' diyen belediye başkanlarımız var. Tamam hani geçmişte yapılan bir yolu belki kapatmanız da gerekecektir. Yayalaştırmanız da gerekecektir ama mutlaka onun alternatifini koyarak. Yoksa alternatifini koymadan söylem olarak belki kulağa hoş geliyor olabilir ama doğru olmadığını söyleyebilirim. Aşağı yukarı 14 ilde yaptığımız, planladığımız işler var. Bakanlık olarak bunları takip ediyoruz."