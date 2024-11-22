“Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi” Turkuvaz Medya'da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak

Türkiye'nin en büyük medya grubu Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi 'nde gerçekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)



BAKAN URALOĞLU KATILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağı Zirve'de 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler', 'Havacılıkta Türk İmzası', ve 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' konulu paneller gerçekleşecek ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.

ZİRVE PROGRAMI BELLİ OLDU

Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin ilk özel oturumunda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu'nu konuk edecekler.