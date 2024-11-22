Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında konut projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik başta olmak üzere birçok ilde satışa sunulan daireler, kura yöntemiyle hak sahiplerini buluyor. Vatandaşlar, TOKİ'nin sunduğu avantajlı ödeme seçenekleri sayesinde hayallerindeki eve sahip olma imkanı buluyor.
TOKİ'nin satışa sunduğu konutlar, özellikle dar gelirli ailelerin bütçesine uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Projeler kapsamında yer alan daireler, 2+1 ve 3+1 gibi farklı seçeneklerle satışa sunuluyor. Vade süreleri ve ödeme planları, her vatandaşın ödeme kapasitesine uygun şekilde düzenleniyor.
Bilecik Bozüyük Projesi Detayları
Projede yer alan konutlar şu şekilde kategorize edildi:
- 2+1 Nitelikli Daireler: 27 Adet
- 3+1 Nitelikli Daireler: 9 Adet
Toplamda 36 konut, kura yöntemiyle satışa sunulacak.