Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

Ev Sahibi Olmak İçin Büyük Fırsat

TOKİ'nin sunduğu bu projeler, yıllardır kira ödeyen ya da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız, satışa sunulan projeleri düzenli olarak takip edebilir ve hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.