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Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Bilecik ili Bozüyük ilçesinde yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 nitelikli toplamda 36 adet konut kura yöntemiyle satışa sunulacak. Vatandaşlar için uygun ödeme koşulları ve vade seçenekleriyle hayata geçirilen bu proje, ev sahibi olmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte detaylar:

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:18 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:18
Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında konut projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik başta olmak üzere birçok ilde satışa sunulan daireler, kura yöntemiyle hak sahiplerini buluyor. Vatandaşlar, TOKİ'nin sunduğu avantajlı ödeme seçenekleri sayesinde hayallerindeki eve sahip olma imkanı buluyor.

Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

TOKİ'nin satışa sunduğu konutlar, özellikle dar gelirli ailelerin bütçesine uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Projeler kapsamında yer alan daireler, 2+1 ve 3+1 gibi farklı seçeneklerle satışa sunuluyor. Vade süreleri ve ödeme planları, her vatandaşın ödeme kapasitesine uygun şekilde düzenleniyor.

Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

Bilecik Bozüyük Projesi Detayları

Projede yer alan konutlar şu şekilde kategorize edildi:

  • 2+1 Nitelikli Daireler: 27 Adet
  • 3+1 Nitelikli Daireler: 9 Adet
    Toplamda 36 konut, kura yöntemiyle satışa sunulacak.
Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

Örnek 3+1 Konut Fiyatları ve Ödeme Planları

Konut No Kat Alan (m²) Fiyat (TL) Peşinat (TL) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL)
4 1. Kat 103,93 2.179.271 544.818 120 13.620
7 3. Kat 103,93 2.361.273 590.318 120 14.758
8 Zemin Kat 103,12 1.941.576 485.394 120 12.135
Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

Kura yöntemiyle satışa sunulan konutlar için başvuru detayları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Ev sahibi olmak isteyenlerin, ilan edilen başvuru tarihlerini ve koşullarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

Ev Sahibi Olmak İçin Büyük Fırsat

TOKİ'nin sunduğu bu projeler, yıllardır kira ödeyen ya da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız, satışa sunulan projeleri düzenli olarak takip edebilir ve hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.

Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

TOKİ'nin projeleri hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Açıklama geldi: TOKİ 3+1 geniş daire satıyor! 485.393 TL peşinat, 12 bin TL taksit, 120 ay vade

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