Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz spot kredi

PTT, maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emeklilere özel, Spot Kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları ve detayları şu şekilde:

PTT Spot Kredi ile Hayatınızı Kolaylaştırın

PTT, maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emeklilere özel, Spot Kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları ve detayları şu şekilde:

Kredi Tutarı Seçenekleri: 500 TL ve 1.000 TL

500 TL ve 1.000 TL Faiz Oranı: %0 (Hiçbir faiz maliyeti yok)

%0 (Hiçbir faiz maliyeti yok) Ek Masraf: Dosya masrafı ve sigorta ücreti alınmıyor.

Dosya masrafı ve sigorta ücreti alınmıyor. Vade Süresi: 1 ay

Bu kredi sayesinde, emekliler aldıkları miktarı vadesi geldiğinde yalnızca anapara olarak geri ödeyebilecekler. Örneğin, 1.000 TL kredi alan bir emekli, yalnızca 1.000 TL geri ödeyecek.