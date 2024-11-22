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Emekli maaşı olan alyor: PTT'den emeklilere faizsiz spot kredi

Emeklilerin yüzünü güldürecek güzel haber PTT'den geldi. Maaşı yetmeyen, acil nakit ihtiyacı olan ya da beklenmedik harcamalarla karşılaşan emekliler için faizsiz kredi desteği başlatıldı. Bu avantajlı kredi seçeneği sayesinde, emekliler bütçelerini zorlamadan kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 12:19 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 12:19
Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz spot kredi

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PTT, maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emeklilere özel, Spot Kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları ve detayları şu şekilde:

Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz kredi müjdesi geldi!

PTT Spot Kredi ile Hayatınızı Kolaylaştırın

PTT, maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emeklilere özel, Spot Kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları ve detayları şu şekilde:

  • Kredi Tutarı Seçenekleri: 500 TL ve 1.000 TL
  • Faiz Oranı: %0 (Hiçbir faiz maliyeti yok)
  • Ek Masraf: Dosya masrafı ve sigorta ücreti alınmıyor.
  • Vade Süresi: 1 ay

Bu kredi sayesinde, emekliler aldıkları miktarı vadesi geldiğinde yalnızca anapara olarak geri ödeyebilecekler. Örneğin, 1.000 TL kredi alan bir emekli, yalnızca 1.000 TL geri ödeyecek.

Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz kredi müjdesi geldi!

Örnek Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı Geri Ödeme Tutarı (1 Ay)
500 TL 500 TL
1.000 TL 1.000 TL

Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz kredi müjdesi geldi!

PTT'nin Avantajlı Kredi Seçeneklerinden Yararlanın

Daha yüksek tutarda nakit ihtiyacı olan emekliler için uygun faiz oranlarıyla farklı kredi seçenekleri de sunuluyor. PTT, her emeklinin ihtiyacına göre bir çözüm üretmeyi hedefliyor.

Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz kredi müjdesi geldi!

Kimler Başvurabilir?

  • Maaşını PTT'den alan emekliler
  • Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış olanlar

Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz kredi müjdesi geldi!

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurular, PTT şubelerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Emekli maaşınızı PTT'den alıyorsanız ve hızlı nakit ihtiyacınız varsa, bu kampanya tam size göre!

Kaynak: https://www.ptt.gov.tr/bankacilik-islemleri-ptt-kredi-islemleri

Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz kredi müjdesi geldi!

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