Emekli maaşı olan alyor: PTT’den emeklilere faizsiz spot kredi

PTT, maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emeklilere özel, Spot Kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları ve detayları şu şekilde:
PTT, maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emeklilere özel, Spot Kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları ve detayları şu şekilde:
PTT, maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emeklilere özel, Spot Kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarları ve detayları şu şekilde:
Bu kredi sayesinde, emekliler aldıkları miktarı vadesi geldiğinde yalnızca anapara olarak geri ödeyebilecekler. Örneğin, 1.000 TL kredi alan bir emekli, yalnızca 1.000 TL geri ödeyecek.
|Kredi Tutarı
|Geri Ödeme Tutarı (1 Ay)
|500 TL
|500 TL
|1.000 TL
|1.000 TL
Daha yüksek tutarda nakit ihtiyacı olan emekliler için uygun faiz oranlarıyla farklı kredi seçenekleri de sunuluyor. PTT, her emeklinin ihtiyacına göre bir çözüm üretmeyi hedefliyor.
Başvurular, PTT şubelerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Emekli maaşınızı PTT'den alıyorsanız ve hızlı nakit ihtiyacınız varsa, bu kampanya tam size göre!
Kaynak: https://www.ptt.gov.tr/bankacilik-islemleri-ptt-kredi-islemleri