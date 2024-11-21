DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak.

E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapmak.

Doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet ediyor olmak.

Ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak.

Faturanın mesken abone grubuna ait olması.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hak sahipliği kararının verilmiş olması.