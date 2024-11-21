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Kış Dönemi Doğalgaz Yardımı Başladı: İşte 81 İl İçin Başvuru Şartları ve Adımları

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, hem ev sahiplerini hem de kiracıları sevindiren Doğal Gaz Tüketim Desteği için başvuru süreci başladı. Aylık ödeme tutarlarının ilden ile değişiklik gösterdiği destek programında, başvurular e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için büyük bir kolaylık sunan bu yardıma ilişkin tüm detaylar haberimizde…

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:12 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:13
Kış Dönemi Doğalgaz Yardımı Başladı: İşte 81 İl İçin Başvuru Şartları ve Adımları

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İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamasına göre, bu kış döneminde toplamda 153,3 milyon liralık destek sağlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlara destek sağlayan Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuru ve ödeme süreci başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı açıklamada ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladığını duyurdu. İşte, başvuru şartları, süreçle ilgili detaylar ve 81 il için başvuru adresleri.

DESTEK TUTARLARI VE ÖDEME SÜRECİ

Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamasına göre, Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında hak sahiplerine aylık 188 TL ile 438 TL arasında değişen tutarlarda yardım sağlanıyor. Yardım miktarı, illere göre değişiklik gösteriyor. Bu kış döneminde toplamda 153,3 milyon lira ödeme yapılacağı ifade edilirken, 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 1,4 milyar lira destek verildiği açıklandı.

Vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz ederek destekten faydalanabilecekler. Destek programının detayları şu şekilde:

521 bin 411 hak sahibine ödeme yapılacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak.

E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapmak.

Doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet ediyor olmak.

Ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak.

Faturanın mesken abone grubuna ait olması.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hak sahipliği kararının verilmiş olması.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İlgili destek programına ulaşmak için vatandaşların aşağıdaki adımları izlemesi yeterli:

e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Arama çubuğuna "Doğal Gaz Tüketim Desteği" yazın.

Çıkan sonuçlardan başvuru formunu doldurun.

Talep edilen bilgileri eksiksiz bir şekilde iletin.

Faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz eden hak sahipleri, destekten yararlanmaya başlayabilirler.

81 İL İÇİN SYDV ADRESLERİNE ULAŞIM

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) adreslerinden bilgi alabilirler.

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