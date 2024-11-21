İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamasına göre, bu kış döneminde toplamda 153,3 milyon liralık destek sağlanacak.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamasına göre, bu kış döneminde toplamda 153,3 milyon liralık destek sağlanacak.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlara destek sağlayan Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuru ve ödeme süreci başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı açıklamada ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladığını duyurdu. İşte, başvuru şartları, süreçle ilgili detaylar ve 81 il için başvuru adresleri.
Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamasına göre, Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında hak sahiplerine aylık 188 TL ile 438 TL arasında değişen tutarlarda yardım sağlanıyor. Yardım miktarı, illere göre değişiklik gösteriyor. Bu kış döneminde toplamda 153,3 milyon lira ödeme yapılacağı ifade edilirken, 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 1,4 milyar lira destek verildiği açıklandı.
Vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz ederek destekten faydalanabilecekler. Destek programının detayları şu şekilde:
521 bin 411 hak sahibine ödeme yapılacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor:
Türk vatandaşı olmak.
E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapmak.
Doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet ediyor olmak.
Ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak.
Faturanın mesken abone grubuna ait olması.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hak sahipliği kararının verilmiş olması.
Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İlgili destek programına ulaşmak için vatandaşların aşağıdaki adımları izlemesi yeterli:
e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
Arama çubuğuna "Doğal Gaz Tüketim Desteği" yazın.
Çıkan sonuçlardan başvuru formunu doldurun.
Talep edilen bilgileri eksiksiz bir şekilde iletin.
Faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz eden hak sahipleri, destekten yararlanmaya başlayabilirler.
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) adreslerinden bilgi alabilirler.