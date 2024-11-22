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Hurda teşviki ile ÖTV'siz araba nasıl alınır? Hurda teşviki nedir, başvuru şartları neler?

Şoför esnafına ekonomik rahatlama sağlayacak yeni bir kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Geçimini tek bir araçla sağlayan esnafa, yeni ticari araç alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, ticari taşımacılığın güvenliğini artırırken, sektördeki mali yükü de hafifletmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:55 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:06
Hurda teşviki ile ÖTV’siz araba nasıl alınır? Hurda teşviki nedir, başvuru şartları neler?

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25 yaşından büyük araç sahipleri için beklenen hurda teşviki kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Eski araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların, Türkiye'de üretilen yeni araçları ÖTV ödemeden alabilmesinin önü açılıyor. Bu düzenleme, çevre kirliliğini azaltırken otomotiv sektörüne de yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ ARAÇ SATIŞI İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle, 25 yaş üstü araç sahipleri hurda teşviki kapsamında ÖTV'siz araç satın alabilecek. Ayrıca, ticari araç kullanan şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi gibi düzenlemeler de teklif edildi.

Hurda Araç Teşviki Neler Sunuyor?

25 yaş ve üzeri araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak Türkiye'de üretilmiş yeni araçları ÖTV muafiyetiyle alabilecek.

Bu düzenlemenin, çevre kirliliğini azaltma, yakıt tasarrufu sağlama ve eski araçların ekonomiye kazandırılması gibi amaçlarla hazırlandığı belirtildi.

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Şoför Esnafına ÖTV ve KDV Muafiyeti

Ticari araçları yenilemek isteyen şoför esnafı, 10 yıl ticari kullanım şartıyla ÖTV ve KDV'den muaf tutulacak.

Ağır Hasarlı Araçlar İçin Yeni Düzenleme

Ağır hasarlı araçların onarılarak trafiğe çıkışı yasaklanacak.

Bu kurala uymayanlara 500 bin TL ceza uygulanması öneriliyor.

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Hangi Modeller ÖTV'siz Alınabilir?

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, Türkiye'de üretilen Fiat Egea, Toyota Corolla, Togg T10X gibi yerli araçlar ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek.

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