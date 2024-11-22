Hurda teşviki ile ÖTV’siz araba nasıl alınır? Hurda teşviki nedir, başvuru şartları neler?

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25 yaşından büyük araç sahipleri için beklenen hurda teşviki kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Eski araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların, Türkiye'de üretilen yeni araçları ÖTV ödemeden alabilmesinin önü açılıyor. Bu düzenleme, çevre kirliliğini azaltırken otomotiv sektörüne de yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ ARAÇ SATIŞI İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle, 25 yaş üstü araç sahipleri hurda teşviki kapsamında ÖTV'siz araç satın alabilecek. Ayrıca, ticari araç kullanan şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi gibi düzenlemeler de teklif edildi.