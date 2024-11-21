2025 işsizlik maaşı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı yüzde kaç artacak? İşte yeni hesaplamalar

(Takvim Foto Arşiv)
2025'te İşsizlik Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ocak 2025'te açıklanacak olan asgari ücret, işsizlik maaşı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı doğrultusunda hem taban hem de tavan işsizlik maaşlarının artış göstermesi bekleniyor. Örneğin, %40'lık bir zam yapılırsa brüt asgari ücret yaklaşık 23.800 TL'ye çıkabilir ve en düşük işsizlik maaşı 9.520 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 19.040 TL seviyelerine ulaşabilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?
İşsizlik maaşına hak kazanmak için şu şartlar aranıyor:
Son 120 gün içinde sigortalı olarak çalışmış olmak.
İşten ayrılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılmış olmak.
Başvurular, işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a yapılmalıdır.
(Takvim Foto Arşiv)
Asgari Ücret Artışı Tüm Ücretleri Etkileyecek
Asgari ücret artışı, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik primlerini de etkiliyor. Dolayısıyla milyonlarca kişinin gözü, komisyonun açıklayacağı yeni rakamda.
2025 yılı asgari ücret zammı ve buna bağlı değişen işsizlik maaşı detaylarını takip etmeye devam edin!