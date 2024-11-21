SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2025 işsizlik maaşı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı yüzde kaç artacak? İşte yeni hesaplamalar

Yeni yıla sayılı günler kala, Ocak 2025’te belirlenecek asgari ücret zam oranı merakla bekleniyor. Asgari ücretteki artış yalnızca çalışanların maaşlarını değil işsizlik maaşı alan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Yeni ücretlerin açıklanmasıyla birlikte işsizlik maaşı tutarları yeniden hesaplanacak. Peki, 2025’te işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:25 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:25
2025 işsizlik maaşı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı yüzde kaç artacak? İşte yeni hesaplamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla hız kazanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yıl sonuna doğru bir araya gelerek zam oranını kararlaştıracak. 2024 yılında Ocak ayında yapılan %49,11'lik zamla 17.002 TL'ye yükselen brüt asgari ücretin, 2025'te ne kadar artacağı merakla bekleniyor. Yeni ücretin en geç Ocak ayının başında açıklanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İşsizlik Maaşı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı çalışanlara belirli sürelerle ödenen bir devlet desteğidir. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarının günlük ortalamasının %40'ı olarak hesaplanır. Ancak bu tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024'te İşsizlik Maaşı Ne Kadardı?

2024 yılı itibarıyla işsizlik maaşı şu şekilde hesaplanıyordu:

En Düşük İşsizlik Maaşı: Asgari ücretin %40'ına denk geliyor. 17.002 TL brüt asgari ücrete göre bu tutar 7.940 TL olarak belirlenmişti.

En Yüksek İşsizlik Maaşı: Asgari ücretin %80'i esas alınarak hesaplanıyor. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı 2024 yılında 15.880 TL olmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025'te İşsizlik Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ocak 2025'te açıklanacak olan asgari ücret, işsizlik maaşı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı doğrultusunda hem taban hem de tavan işsizlik maaşlarının artış göstermesi bekleniyor. Örneğin, %40'lık bir zam yapılırsa brüt asgari ücret yaklaşık 23.800 TL'ye çıkabilir ve en düşük işsizlik maaşı 9.520 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 19.040 TL seviyelerine ulaşabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlik maaşına hak kazanmak için şu şartlar aranıyor:

Son 120 gün içinde sigortalı olarak çalışmış olmak.

İşten ayrılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılmış olmak.

Başvurular, işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a yapılmalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Asgari Ücret Artışı Tüm Ücretleri Etkileyecek

Asgari ücret artışı, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik primlerini de etkiliyor. Dolayısıyla milyonlarca kişinin gözü, komisyonun açıklayacağı yeni rakamda.

2025 yılı asgari ücret zammı ve buna bağlı değişen işsizlik maaşı detaylarını takip etmeye devam edin!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze! Şubat 2022’den bu yana bir ilk
MSB’den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil...
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?
Modi’nin Rockefeller’ı ABD’yi karıştırdı! Enerji imparatoru Guatam Adani’den 250 milyonluk rüşvet skandalı
ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer şoku! 2 katını istediler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 2025 uyarısı: Dünyada zorluklar barındıracak
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
CHP’yi karıştıracak talep! Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’e o isimleri verdi: MYK’dan uzaklaştır!
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
İsrail’den Gazze’de yeni katliam: 88 Filistinli hayatını kaybetti
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA