2025 işsizlik maaşı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı yüzde kaç artacak? İşte yeni hesaplamalar

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2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla hız kazanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yıl sonuna doğru bir araya gelerek zam oranını kararlaştıracak. 2024 yılında Ocak ayında yapılan %49,11'lik zamla 17.002 TL'ye yükselen brüt asgari ücretin, 2025'te ne kadar artacağı merakla bekleniyor. Yeni ücretin en geç Ocak ayının başında açıklanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv) İşsizlik Maaşı Nedir ve Nasıl Hesaplanır? İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı çalışanlara belirli sürelerle ödenen bir devlet desteğidir. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarının günlük ortalamasının %40'ı olarak hesaplanır. Ancak bu tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.