TCMB’den TL mevduat payına yönelik sadeleşme hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile sadeleşme adımları attığını duyurdu. Bu kapsamda, artan TL mevduat payı göz önünde bulundurularak bazı düzenlemeler yapıldı.

Yeni oranlar 6 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak (Fotoğraf: AA)

ZORUNLU KARŞILIK ORANI YÜZDE 17'YE ÇIKARILDI

Buna göre, kısa vadeli TL mevduat için uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarılırken, yabancı para (YP) mevduatlar için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürüldü. Yeni oranlar 6 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak.

Ayrıca, tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı ve kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ilişkin toplam hedef, yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.