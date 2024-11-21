PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TCMB'den TL mevduat payına yönelik sadeleşme hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan Türk lirası (TL) mevduat payını göz önünde bulundurarak, zorunlu karşılık oranlarında düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle, kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilirken, yabancı para mevduatlar için TL cinsinden tesis edilmesi gereken oran ise yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 01:09 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 01:09
TCMB’den TL mevduat payına yönelik sadeleşme hamlesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile sadeleşme adımları attığını duyurdu. Bu kapsamda, artan TL mevduat payı göz önünde bulundurularak bazı düzenlemeler yapıldı.

Yeni oranlar 6 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak (Fotoğraf: AA)Yeni oranlar 6 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak (Fotoğraf: AA)

ZORUNLU KARŞILIK ORANI YÜZDE 17'YE ÇIKARILDI

Buna göre, kısa vadeli TL mevduat için uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarılırken, yabancı para (YP) mevduatlar için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürüldü. Yeni oranlar 6 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak.

Ayrıca, tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı ve kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ilişkin toplam hedef, yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!
Yoğun yağış İstanbul’u felç etti! Ekrem İmamoğlu Almanya’da ortaya çıktı
Halkbank
UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze iddiası! Putin açıkladı: Oreşnik füzesiyle vurduk
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!
Türk Telekom
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran’ın yeni kayıtları ortaya çıktı
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de açıkladı: Tarımsal hasılada Avrupa’da birinciyiz | Hal yasasında değişiklik sinyali
ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!
Google tekeline bir darbe daha: Chrome’u devret emri! Sırada Android var
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA