GSS borçlarına hükümetten yeni formül: 1 Ocak 2025’te süre doluyordu ama erteleme kararı masada

Düzenleme 9 milyon vatandaşı kapsıyor (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü) 9 MİLYON VATANDAŞI KAPSIYOR



GSS'li vatandaşların mağdur olmaması, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesini sağlamak için ilgili bakanlıklar ve AK Parti konu üzerinde çalışmaya başladı. GSS borçlarıyla ilgili alternatifli bir hazırlık yapılıyor. GSS kapsamında bulunan 9 milyon civarında vatandaşın mağdur olmaması için üzerinde çalışılan formüller ise şu şekilde belirlendi:

GSS borçlarına yeni düzenleme yolda (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü) YASA TEKLİFİNE EKLENEBİLİR



AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısına ilişkin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Bu teklif önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Aralık ayı sonuna kadar GSS düzenlemesi yapılması gerektiği için bu teklife GSS borçlarına ilişkin bir madde eklenmesi üzerinde duruluyor.

GSS borçlarına hükümetten yeni formül (takvim.com.tr | Arşiv) ERTELEME YA DA SİLME



Sorunun yasa değişikliği ile çözülmesine karar verilirse iki alternatif ortaya çıkacak. Borçlar teklif kapsamında ya ertelenecek ya da silinecek. Geçen yıl çıkartılan bir torba yasa kapmasında buna benzer düzenleme yapılmıştı. 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanların ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı affedilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (takvim.com.tr | Arşiv) CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI Yasal bir düzenleme yapılmaması halinde ise geçen sene olduğu gibi sorunun Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çözülmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı kararı ile GSS borcu prim borcu olanların 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak. GSS prim borçlarına 2 formül! SGK ödeme tebligatı göndermişti! AK Parti vatandaş mağdur olmasın diye düğmeye bastı