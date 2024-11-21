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GSS borçlarına hükümetten yeni formül: 1 Ocak 2025'te süre doluyordu ama erteleme kararı masada

Yaklaşık 9 milyon vatandaşı ilgilendiren konuya çözüm geliyor. Vatandaşın, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmasında bir mağduriyet yaşanmaması için hükümet ve AK Parti, düzenlemeyi gündemine aldı. Düzenlemeler ile çıkarılacak olan yasa teklifinde borçlar ya silinecek ya da ertelenecek olup, düzenlemenin olmaması durumunda da borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden 2025 sonuna kadar yararlandırılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:02
GSS borçlarına hükümetten yeni formül: 1 Ocak 2025’te süre doluyordu ama erteleme kararı masada

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Vatandaşın, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmasında bir mağduriyet yaşanmaması için hükümet ve AK Parti, düzenlemeyi gündemine aldı. Bu vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi için alternatifli bir çalışma yapılmaya başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (takvim.com.tr | Arşiv)Sosyal Güvenlik Kurumu (takvim.com.tr | Arşiv)

TEBLİGAT YAPILMIŞTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen ay GSS prim borçları ile ilgili vatandaşlara tebligat gönderip borçlarını ödemelerini istedi.

GSS Borçlarına yeni düzenleme geliyor (takvim.com.tr | Arşiv)GSS Borçlarına yeni düzenleme geliyor (takvim.com.tr | Arşiv)

SÜRE SONA ERİYOR

Geçen yıl çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeleri sağlandı. Bu süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor.

GSS kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Hastane ve sağlık kuruluşlarını kullanamayacak.

Düzenleme 9 milyon vatandaşı kapsıyor (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Düzenleme 9 milyon vatandaşı kapsıyor (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

9 MİLYON VATANDAŞI KAPSIYOR

GSS'li vatandaşların mağdur olmaması, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesini sağlamak için ilgili bakanlıklar ve AK Parti konu üzerinde çalışmaya başladı.

GSS borçlarıyla ilgili alternatifli bir hazırlık yapılıyor. GSS kapsamında bulunan 9 milyon civarında vatandaşın mağdur olmaması için üzerinde çalışılan formüller ise şu şekilde belirlendi:

GSS borçlarına yeni düzenleme yolda (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)GSS borçlarına yeni düzenleme yolda (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

YASA TEKLİFİNE EKLENEBİLİR

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısına ilişkin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Bu teklif önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Aralık ayı sonuna kadar GSS düzenlemesi yapılması gerektiği için bu teklife GSS borçlarına ilişkin bir madde eklenmesi üzerinde duruluyor.

GSS borçlarına hükümetten yeni formül (takvim.com.tr | Arşiv)GSS borçlarına hükümetten yeni formül (takvim.com.tr | Arşiv)

ERTELEME YA DA SİLME

Sorunun yasa değişikliği ile çözülmesine karar verilirse iki alternatif ortaya çıkacak. Borçlar teklif kapsamında ya ertelenecek ya da silinecek. Geçen yıl çıkartılan bir torba yasa kapmasında buna benzer düzenleme yapılmıştı. 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanların ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı affedilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (takvim.com.tr | Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (takvim.com.tr | Arşiv)

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Yasal bir düzenleme yapılmaması halinde ise geçen sene olduğu gibi sorunun Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çözülmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı kararı ile GSS borcu prim borcu olanların 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

GSS prim borçlarına 2 formül! SGK ödeme tebligatı göndermişti! AK Parti vatandaş mağdur olmasın diye düğmeye bastıGSS prim borçlarına 2 formül! SGK ödeme tebligatı göndermişti! AK Parti vatandaş mağdur olmasın diye düğmeye bastı

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