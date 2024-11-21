TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını sekizinci kez değiştirmeyerek sabit bıraktı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği aktarılan duyuruda, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı bildirildi.



Duyuruda, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."



Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği aktarılan duyuruda, Kurulun fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı bildirdi.



Duyuruda, "Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." ifadesine yer verildi.

UZMAN İSİM İKİ TARİHİ İŞARET ETTİ

Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stratejist Cüneyt Paksoy, "Bugün Rusya – Ukrayna savaşının devamı artı mevcut İsrail – Filistin sürecindeki nereye doğru evrileceği konusu, özellikle Trump geldikten sonra ABD – Çin arasındaki gerginlik… Jeopolitik riskler ve siyasal riskler ekonomiler üzerinde baskı kurdukça bu enflasyon üzerinde de farklı dinamiklerle baskı yaratacak ve merkez bankaları iki tanıma önem vererek ilerliyor. Bir yandan fiyat istikrarı ile mücadele bir yandan finansal istikrarın temini bu çok önemli. En önemlisi de büyüme tarafında kompozisyonun korunması. Kasım ayı enflasyonu çok önemli olacak. Manevra alanını ya ocakta kullanacak Merkez Bankası ya aralık ayında kullanacak. Ben aralık ayının da artık potaya girdiğini görüyorum." şeklinde konuştu.

Paksoy, konuşmalarına "Finansal istikrarın getireceği sermaye eksiğinin giderilmesiyle Türkiye daha farklı bir kompozisyona doğru ilerleyecek 2025'ten itibaren. Başlangıç 2025 olacaktır bu noktada. Merkez Bankası da bu politikaların başlangıcını yapacak diye düşünüyorum. Adından diğer bütün bakanlıklar yapısal reformlarla devrede olacaktır diye düşünüyorum." sözleriyle devam etti.

"İSTENİLEN SEVİYEDE DÜŞÜŞ GÖRÜLÜRSE HAMLE YAPACAKTIR"

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise; "Önümüzdeki ay eğer enflasyonda istenilen seviyede bir düşüşü görürse bir hamle yapacaktır mesajını alıyorum ben." dedi.

GEÇEN AY SABİT KALMIŞTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyordu.