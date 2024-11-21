TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 daire satılacak! Aylık 13.285 TL taksit, peşinat ise...

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Bolu Göynük'te başlatılan proje kapsamında, toplamda 106 adet konut için satış süreci başladı. Konutların fiyatları, uygun ödeme koşullarıyla her bütçeye hitap edebilecek şekilde belirlendi. Projede yer alan daireler, memur maaş artış oranına bağlı taksitlendirme ile vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Satışa Sunulan Konutların Özellikleri Projede yer alan daireler, modern ve konforlu bir yaşam için tasarlandı. Öne çıkan özellikler: 2+1 daireler: 84,29 m² - 86,69 m² arasında değişen büyüklüklerde. Ödeme planı: %25 peşinat ve 120 ay vadeli taksit imkânı. Taksit tutarları: 12.121 TL'den başlayan fiyatlarla, memur maaş artışı oranına bağlı olarak yılda iki kez güncellenecek.