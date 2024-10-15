GSS prim borçlarına 2 formül! SGK ödeme tebligatı göndermişti! AK Parti vatandaş mağdur olmasın diye düğmeye bastı

Vatandaşın, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmasında bir mağduriyet yaşanmaması için AK Parti ve hükümet yeni bir değerlendirme yapacak. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor.
Vatandaşın, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmasında bir mağduriyet yaşanmaması için AK Parti ve hükümet yeni bir değerlendirme yapacak. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor.
TEBLİGAT YAPILDI
SGK, geçen haftalarda GSS prim borçları ile ilgili vatandaşlara tebligat gönderip borçlarını ödemelerini istedi. Bu konuda bazı endişe ve sıkıntılar ortaya çıktı. AK Parti ve hükümet, vatandaşın mağdur olmaması için düğmeye bastı. Gerekli etki analizleri yapıldıktan sonra konuyla ilgili net karar verilecek.
İKİ FORMÜL
Geçen yıl çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeleri sağlandı. Bu süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Yeni bir düzenleme yapılmazsa GSS prim borcu olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
Vatandaşların böyle bir mağduriyet yaşamaması için iki alternatif üzerinde duruluyor.
YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI
Bunlardan ilki geçen yıl olduğu gibi yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı çıkarmak. Karar kapsamında GSS prim borcu da olsa vatandaşlar sağlık hizmeti almaya devam edecek.
YASAL DÜZENLEME
İkinci formül ise yasal bir düzenleme ile prim borçlarının ertelenmesi yönünde. Bu formülün hayata geçirilmesi daha düşük ihtimal olarak görülüyor.
Bu çalışmalar sonrasında son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.
DEVLET KARŞILIYOR
GSS kapsamında yaklaşık 9 milyon vatandaş olduğu belirtiliyor. Sabah'ta yer alan haber göre, GSS kapsamında olanların brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu da şu anda 600 lira civarında.
Aylık geliri asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.