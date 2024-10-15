GSS prim borçlarına 2 formül! SGK ödeme tebligatı göndermişti! AK Parti vatandaş mağdur olmasın diye düğmeye bastı

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Vatandaşın, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmasında bir mağduriyet yaşanmaması için AK Parti ve hükümet yeni bir değerlendirme yapacak. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor.

Takvim Foto Arşiv TEBLİGAT YAPILDI SGK, geçen haftalarda GSS prim borçları ile ilgili vatandaşlara tebligat gönderip borçlarını ödemelerini istedi. Bu konuda bazı endişe ve sıkıntılar ortaya çıktı. AK Parti ve hükümet, vatandaşın mağdur olmaması için düğmeye bastı. Gerekli etki analizleri yapıldıktan sonra konuyla ilgili net karar verilecek.