Kıymada kanatlı eti ayranda ilaç! Gözünü para hırsı bürüyen hileciler ifşa ediliyor

Fırsatçılar daha çok para kazanmak için her yolu deniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi de bunu gözler önüne seriyor. Denetimlerden elde edilen sonuçlar, hileleri bir bir ortaya koyuyor. Bakanlık, "guvenilirgida. tarimorman.gov.tr" adresinde duyurduğu listeyi güncelledi. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 13 marka, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine de toplam 6 marka ilave edildi.

NELER VAR NELER?

Son yapılan testlerde dana sucukta baş eti, dana kıymada kanatlı eti, zeytinyağında tohum yağları, şeker ve çikolatada ilaç etken maddesi çıktı. İçerisinde ilaç bulunan bir başka ürün de ayran oldu. Bir firmanın ayranında natamisin adlı madde tespit edildiği belirlendi. Yeni listeye göre taklittağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 757'ye, sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 151'e yükseldi.