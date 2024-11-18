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TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman 2024-2025? İhaleler başladı: Kimler yararlanacak?

TOKİ Türkiye'nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. Tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında hızla ilerleyen TOKİ, yeni konut projeleri için ihale tarihlerini duyurdu. Projede en fazla konutun İstanbul'a yapılacağı belirtilirken başvuru sürecine dair detaylar da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:40 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:40
TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman 2024-2025? İhaleler başladı: Kimler yararlanacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde inşa edilecek 165 bin 55 konut için ihale süreçlerini sürdürüyor. İşte detaylar ve başvuru sürecine ilişkin son bilgiler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İhaleler 2025'e Kadar Sürecek

7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'te tamamlanacak. Toplamda 128 bin 378'i büyükşehirlerde olmak üzere 165 bin 55 sosyal konutun ihalesi yapılacak. Bu süreç, 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ihale sürecinin tamamlanmasını sağlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul İlk Sırada

En fazla konut inşa edilecek şehir İstanbul olacak. Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri gibi ilçelerde toplam 48 bin 416 konut inşa edilmesi planlanıyor. İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip ediyor.

Ankara: Çamlıdere, Mamak, Sincan ve diğer ilçelerde 13 bin 646 konut yapılacak.

İzmir: Bergama, Kemalpaşa, Menemen gibi ilçelerde 11 bin 325 konut inşa edilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Büyükşehirlerde ihale edilecek konut sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Antalya: 6 bin 799 konut

Bursa: 6 bin 305 konut

Konya: 5 bin 300 konut

Mersin: 5 bin 40 konut

Samsun: 3 bin 318 konut

Manisa: 3 bin 334 konut

Başvuru Tarihleri ve Şartlar

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz açıklanmadı. TOKİ'nin 2025'in ilk aylarında bu konuda detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kimler Yararlanabilir?

Proje kapsamında dar gelirli aileler ve ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara öncelik tanınması planlanıyor. Başvuru şartları açıklandığında e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapılabileceği belirtiliyor.

TOKİ'nin sosyal konut projeleri, özellikle büyükşehirlerde artan konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 2025 yılında yapılacak açıklamalar, dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek gibi görünüyor.

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