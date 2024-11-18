TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman 2024-2025? İhaleler başladı: Kimler yararlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), " 250 Bin Sosyal Konut Projesi " kapsamında 70 ilde inşa edilecek 165 bin 55 konut için ihale süreçlerini sürdürüyor. İşte detaylar ve başvuru sürecine ilişkin son bilgiler...

7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'te tamamlanacak. Toplamda 128 bin 378'i büyükşehirlerde olmak üzere 165 bin 55 sosyal konutun ihalesi yapılacak. Bu süreç, 250 Bin Sosyal Konut Projesi 'nin ihale sürecinin tamamlanmasını sağlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul İlk Sırada

En fazla konut inşa edilecek şehir İstanbul olacak. Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri gibi ilçelerde toplam 48 bin 416 konut inşa edilmesi planlanıyor. İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip ediyor.

Ankara: Çamlıdere, Mamak, Sincan ve diğer ilçelerde 13 bin 646 konut yapılacak.

İzmir: Bergama, Kemalpaşa, Menemen gibi ilçelerde 11 bin 325 konut inşa edilecek.