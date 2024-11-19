Ev sahibi olmak isteyenlere Ziraat Bankası 750.000 TL konut kredisi veriyor
Ev sahibi olmayı planlayanlar için Ziraat Bankası, yeni kampanyasını duyurdu. Yükselen ev fiyatları nedeniyle vatandaşların konut kredisi talepleri artarken, Ziraat Bankası Mart ayının yeni kredi paketlerini açıkladı. Bu kampanya ile hem sıfır hem de ikinci el konut almak isteyenlere yönelik finansman desteği sağlanıyor. Kredi vadesi 120 ay ile sınırlandırıldı ve en üst kredi limiti 10 milyon TL olarak belirlendi. İşte 120 ay vadeli 750 bin TL kredi paketi hakkında merak edilenler!
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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:29Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:29