SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Ev sahibi olmak isteyenlere Ziraat Bankası 750.000 TL konut kredisi veriyor

Ev sahibi olmayı planlayanlar için Ziraat Bankası, yeni kampanyasını duyurdu. Yükselen ev fiyatları nedeniyle vatandaşların konut kredisi talepleri artarken, Ziraat Bankası Mart ayının yeni kredi paketlerini açıkladı. Bu kampanya ile hem sıfır hem de ikinci el konut almak isteyenlere yönelik finansman desteği sağlanıyor. Kredi vadesi 120 ay ile sınırlandırıldı ve en üst kredi limiti 10 milyon TL olarak belirlendi. İşte 120 ay vadeli 750 bin TL kredi paketi hakkında merak edilenler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:29
Ev sahibi olmak isteyenlere Ziraat Bankası 750.000 TL konut kredisi veriyor

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 2,79 faiz oranı ile finansman desteği sağlıyor. Kasım ayına özel olarak düzenlenen kredi paketinde, 120 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor

Ev sahibi olmak isteyenlere Ziraat Bankası 750.000 TL konut kredisi veriyor

İşte detaylı hesaplama tablosu:

  • Tutar: 750.000 TL

  • Vade: 120 Ay

  • Faiz Oranı: %2,79

Ev sahibi olmak isteyenlere Ziraat Bankası 750.000 TL konut kredisi veriyor

Kredi Hesaplama ve Ödeme Tablosu

Bu kredi paketi için aylık taksit tutarı 21.724,55 TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı %2,79 olup, yıllık maliyet oranı %39.9107'dir.

SON DAKİKA