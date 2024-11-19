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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklamalar

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, karada petrol aramacılığı faaliyetleri kapsamında bu yıl Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere 84 sondajı tamamladıklarını belirterek, sondaj sayısını yıl sonunda 100'e çıkaracaklarını anlattı.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’dan önemli açıklamalar

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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, karada petrol aramacılığı faaliyetleri kapsamında bu yıl Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere 84 sondajı tamamladıklarını belirterek, sondaj sayısını yıl sonunda 100'e çıkaracaklarını anlattı. Bayraktar, "Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025'te ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesi üzerinde sunum yapan Bayraktar, tüm vatandaşların elektrik ve gaz faturalarının 2023'te 328 milyar, bu yılın 10 aylık döneminde ise 275 milyar TL'sinin devlet tarafından karşılandığını anlattı. Bayraktar, "Ayrıca 2024 başından itibaren 4.1 milyon haneye 8.1 milyar lira elektrik, 654 bin haneye ise 1.4 milyar lira doğalgaz tüketim desteği verildi. Bu yıl 1.6 milyon haneye toplam 1.4 milyon ton kömür dağıtımı planlanmış olup, dağıtım halen devam ediyor" diye konuştu. Karadeniz'de günlük üretimi 7 milyon metreküpe çıkardıklarını, diğer sahalarla birlikte yurt içi doğalgaz üretiminin günlük 8 milyon metreküpe yükseldiğini kaydeden Bayraktar, yüzer platformun devreye alınması ile birlikte 2026'da 20 milyon metreküplük üretime ulaşılacağını söyledi.

521 BİN HANEYE DOĞALGAZ DESTEĞİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153.3 milyon lira ödeme yapacaklarını söyledi. Bu imkandan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini anlatan Göktaş, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını aktardı.

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