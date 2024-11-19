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Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak 2024? Merkez Bankası 5 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, Kasım 2024 enflasyon beklentilerini netleştirdi. 68 katılımcıyla gerçekleştirilen anket bu ay için önemli bir artış sinyali verdi. Ekim ayında yüzde 1,96 olarak tahmin edilen Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı, yeni anket döneminde yüzde 2,01'e yükseldi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:02
Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak 2024? Merkez Bankası 5 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?

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2024 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak veriler memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok alanda belirleyici olacak. Özellikle 5 aylık enflasyon farkı hesaplamasında kritik öneme sahip olan bu rakamlar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,93 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 36,97 olasılıkla yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 16,94 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,98'inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,10'unun beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 20,63'ünün beklentilerinin yüzde 29,00 – 31,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,28 olasılıkla yüzde 14,00 – 16,99 aralığında, yüzde 47,20 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

.Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,86'sının beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 41,07'sinin beklentilerinin yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 30,36'sının beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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