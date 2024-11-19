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Burs ve öğrenim kredileri hesapta

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Burs ve öğrenim kredileri hesapta

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Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, Ekim ve Kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak. Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım arasında yatırılacak.

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