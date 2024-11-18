EMEKLİYE %16.42 ZAM | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek. Bu verilerin de 4'ü belli oldu.