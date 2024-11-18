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EMEKLİYE %16.42 ZAM | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun gözü kulağı açıklanacak enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Şu ana kadar 4 veri açıklandı. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı, geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu enflasyon tahmini 6 aylık TÜFE'nin yani emeklilerin artışının yüzde 15.45 olabileceğini ortaya koymuştu. Enflasyona ilişkin 4 farklı tahmin bulunuyor. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplama...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:09
EMEKLİYE %16.42 ZAM | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek. Bu verilerin de 4'ü belli oldu.

EMEKLİYE %16.42 ZAM | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 ayda yüzde 12.06 artış oluştu. Gözler kalan 2 aylık veriye çevrilirken, enflasyon tahminleri zam oranına ilişkin ipuçlarını veriyor.

EMEKLİYE %16.42 ZAM | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı

Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu enflasyon tahmini 6 aylık TÜFE'nin yani emeklilerin artışının yüzde 15.45 olabileceğini ortaya koymuştu. Enflasyona ilişkin 4 farklı anket de bulunuyor. Bu anketlere göre 4 farklı oran ortaya çıkıyor. İşte detayları...

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