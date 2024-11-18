EMEKLİYE %16.42 ZAM | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek. Bu verilerin de 4'ü belli oldu.
Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 ayda yüzde 12.06 artış oluştu. Gözler kalan 2 aylık veriye çevrilirken, enflasyon tahminleri zam oranına ilişkin ipuçlarını veriyor.
Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu enflasyon tahmini 6 aylık TÜFE'nin yani emeklilerin artışının yüzde 15.45 olabileceğini ortaya koymuştu. Enflasyona ilişkin 4 farklı anket de bulunuyor. Bu anketlere göre 4 farklı oran ortaya çıkıyor. İşte detayları...