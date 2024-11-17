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TESK Başkanı Bendevi Palandöken tüketicileri uyardı: Kampanyalara dikkat!

TESK Başkanı, ‘Efsane Kasım’ diye gerçekleştirilen kampanyaların ‘efsane pazarlama taktiği’ haline geldiğini söyledi. Fiyatları önce şişirip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterenlere karşı tüketicileri uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
TESK Başkanı Bendevi Palandöken tüketicileri uyardı: Kampanyalara dikkat!

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu ay birçok sektörde gerçekleştirilen indirim kampanyalarını değerlendirdi. Vatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Efsane Kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini söyledi.

"YÜZDE 80'LIK ORAN GERÇEK DIŞI"
Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Firmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Böylesine yüksek kâr marjları gerçekçi değil. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmasının sakıncalarına dikkat edilmeli. Fiyatlardaki anormalliklerin oturması, istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapmaları için bu tür aldatıcı kampanyaların önüne geçilmesi şart. Bu tür 'efsane günler' adı altında yapılan kampanyaların denetlenmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve bu konuda tecrübeli, güvenilir kişilerin analizleriyle fiyatların kontrol edilmesi şart."

"FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA"
İndirim dönemlerinde fırsatçıların iş başında olduğunu hatırlatan Palandöken, "Vatandaşlar, görmeden aldıkları birçok ürünle ilgili hataların arttığını fark ediyor" ifadesini kullandı.

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