Kumarbaza kötü vatandaşa güzel haber... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Kararlılıkla uygumalaya devam ediyoruz

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK SUNUM YAPTI Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Bakanlığının bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

İşte o açıklamalar: En önemli makro dengesizlik yüksek enflasyon. Para politikasının gecikmeli etkisi daha net görülecek. Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe komisyonunda sunum yaptı (Fotoğraf: AA)

VATANDAŞA GÜZEL KUMARBAZA KÖTÜ HABER Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüşün devam edeceğini belirterek tarih verdi. Bakan Şimşek son dönemde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın gözaltına alınmasıyla gündeme gelen "yasa dışı bahis" meselesine ilişkin de konuştu.

Yıllık enflasyon öngördüğümüz gibi Mayıs'ta zirveye ulaştı. Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son 5 ayda yıllık enflasyon 26,9 puan azalarak yüzde 48,6'ya geriledi. Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor.

ENFLASYON DÜŞÜŞÜ İÇİN OLUMLU İŞARET

Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25'lik tavan uygulamasının kalkması enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır. Enflasyondaki katılıkların giderilmesi zamana yayılsa da, Ekim ayında tüm kesimler için 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi bu konudaki olumlu gidişata işaret ediyor.

EKONOMİDE TOPARLANMA İÇİN TARİH VERDİ

Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe komisyonunda sunum yaptı (Fotoğraf: AA)

"FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip üçüncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD'de yüzde 34, AB'de ise yüzde 41,2 seviyesindedir.

İç borç çevirme oranını bu yıl %132'ye ve gelecek yıl %119'a düşürmeyi hedefliyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz.