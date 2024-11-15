İşte memurların yeni maaşları... Öğretmen, hemşire, polis kim ne kadar alacak? Merkez’den ipucu geldi

Memurlar ve emekliler Ocak zammına kilitlendi. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK ZAMMI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 oldu. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluşurken, memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu oranla yüzde 7.99'a ulaştı. Kesin oran için geriye 2 veri kaldı.

