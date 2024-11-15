İşte memurların yeni maaşları... Öğretmen, hemşire, polis kim ne kadar alacak? Merkez’den ipucu geldi

Memurlar ve emekliler Ocak zammına kilitlendi. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK ZAMMI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 oldu. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluşurken, memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu oranla yüzde 7.99'a ulaştı. Kesin oran için geriye 2 veri kaldı.
MERKEZ NE DEMİŞTİ?
Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı 2024'ün son enflasyon raporu artışa ilişkin ipucu verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ettiklerini, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu ifade etti. Yüzde 44'lük oran memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının yüzde 4.95'e, Ocak zammının yüzde 11.25'e ulaşabileceğini ortaya koydu. Yüzde 42'lik alt ve yüzde 46'lık üst sınır ise enflasyon farkı dahil zam oranının yüzde 9.70-yüzde 12.79 aralığında olabileceğini gösterdi.