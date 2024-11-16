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Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristleri ifşa edildi!

Tarım Bakanlığı’nın hileli gıda listesi genişliyor. Yağ, peynir ve köfteden sonra kıymaların içinde her türlü yabancı madde çıktı. At-eşek eti, sakatat ve ilaç katıldığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristleri ifşa edildi!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida. tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi.

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması, balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilirken, dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı, bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. Kıymaların içine dil, sakatat, kemik tozu gibi bir çok ürünü koyan sahtekarlar raf ömrü uzatmak için de ilaç etkin maddesi kullanıyor.

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