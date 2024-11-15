PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

ŞOK’a ucuz Alpina Cam Ankastre Set geliyor! 15 – 19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2024 listesi

ŞOK 2024 Kasım ayı aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi netleşti. Bu hafta Şok markete ucuz Alpina cam ankastre set geliyor. İşte 13-19 Kasım 2024 Şok aktüel ürünler listesi ve indirimli fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:58
ŞOK’a ucuz Alpina Cam Ankastre Set geliyor! 15 – 19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2024 listesi

Şok aktüel ürün listelerine her hafta yeni ürünler ekleniyor. Genellikle Çarşamba ve Cumartesi günlerine özel aktüel ürünler listesi hazırlayan Şok Market yeni indirimli kataloğunu duyurdu. Şok 19 Kasım 2024 son tarihli aktüel ürünler kataloğu ile yine cazip fiyatlı birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Peki bu hafta Şok broşür indirimleri neler? İşte yeni Şok Aktüel ürünler indirim listesi…

ŞOK’a ucuz Alpina Cam Ankastre Set geliyor! 15 – 19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2024 listesi

15 - 19 KASIM ŞOK KATALOĞU

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL,

Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 899 TL,

2 litre Çelik Termos 399 TL,

Elegant Cam Termos 899 TL,

Metaltex Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL,

Metaltex Fritex Patates Dilimleyicisi 699 TL,

Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL,

Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL,

2'li Bambu Kesim Panosu 119 TL,

200 ml Sprey Yağlık 79,95 TL,

Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL,

Yapışkanlı Folyo 79,95 TL,

Kaymaz Raf Örtüsü 129 TL,

Sos Tavası 129 TL,

10'lu Kav Kibrit 47,95 TL,

Çelik Cezve No:4 169 TL,

950 ml Çelik Sütlük 199 TL,

650 ml Çelik Sütlük 169 TL,

Şelik Köfte Tepsisi 169 TL,

Çelik Süzgeç No:1 149 TL

ŞOK’a ucuz Alpina Cam Ankastre Set geliyor! 15 – 19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2024 listesi

15 - 19 KASIM ŞOK KATALOĞU

Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL,

Slazenger Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 299 TL,

Slazenger Triko Bere 119 TL,

Slazenger Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar 350 TL,

Slazenger Omuz Çantası 179 TL,

Slazenger Çocuk Tam Fermuarlı Kapüşonlu Polar Üst 219 TL,

SON DAKİKA