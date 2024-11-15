ŞOK’a ucuz Alpina Cam Ankastre Set geliyor! 15 – 19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2024 listesi

Şok aktüel ürün listelerine her hafta yeni ürünler ekleniyor. Genellikle Çarşamba ve Cumartesi günlerine özel aktüel ürünler listesi hazırlayan Şok Market yeni indirimli kataloğunu duyurdu. Şok 19 Kasım 2024 son tarihli aktüel ürünler kataloğu ile yine cazip fiyatlı birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Peki bu hafta Şok broşür indirimleri neler? İşte yeni Şok Aktüel ürünler indirim listesi…
15 - 19 KASIM ŞOK KATALOĞU
Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL,
Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 899 TL,
2 litre Çelik Termos 399 TL,
Elegant Cam Termos 899 TL,
Metaltex Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL,
Metaltex Fritex Patates Dilimleyicisi 699 TL,
Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL,
Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL,
2'li Bambu Kesim Panosu 119 TL,
200 ml Sprey Yağlık 79,95 TL,
Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL,
Yapışkanlı Folyo 79,95 TL,
Kaymaz Raf Örtüsü 129 TL,
Sos Tavası 129 TL,
10'lu Kav Kibrit 47,95 TL,
Çelik Cezve No:4 169 TL,
950 ml Çelik Sütlük 199 TL,
650 ml Çelik Sütlük 169 TL,
Şelik Köfte Tepsisi 169 TL,
Çelik Süzgeç No:1 149 TL