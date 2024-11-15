ŞOK’a ucuz Alpina Cam Ankastre Set geliyor! 15 – 19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2024 listesi

Şok aktüel ürün listelerine her hafta yeni ürünler ekleniyor. Genellikle Çarşamba ve Cumartesi günlerine özel aktüel ürünler listesi hazırlayan Şok Market yeni indirimli kataloğunu duyurdu. Şok 19 Kasım 2024 son tarihli aktüel ürünler kataloğu ile yine cazip fiyatlı birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Peki bu hafta Şok broşür indirimleri neler? İşte yeni Şok Aktüel ürünler indirim listesi…